中國成都天橋掛布條爭民主 傳27歲梅世林已被刑拘

中國四川成都人行天橋15日掛上「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」等3幅布條，據說是27歲青年梅世林所為，事發後已被刑事拘留。（取自李老師不是你老師X）

2025/04/29 06:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕27歲中國青年梅世林4月15日在四川省成都市人行天橋掛上「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」等3幅布條，事後即告失聯。知情人士透露，梅世林已被刑事拘留，警方正調查他是否與海外有聯繫。

綜合自由亞洲電台（RFA）、大紀元及新唐人電視台等報導，梅世林生於1998年，家住四川省沐川縣永福鎮，事發前是深圳大視野志遠科技（成都）有限公司的員工，在勞資糾紛中受到不公正對待，向政府部門投訴卻遭漠視。

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社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」披露，事發地點在成都茶店子客運站外的人行天橋，15日凌晨掛上3幅白底紅字直布條，分別寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」，讓外界回想起2022年10月北京海淀區四通橋上的「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等抗議布條。

懸掛布條的青年隨即被警方帶走，自此失聯。成都一名知情人士「秦先生」證實，布條是梅世林懸掛的，當局對此事極為緊張，正在調查梅世林有沒有海外背景。若有，就交由國安機關處理；若未發現「勾結外國勢力」的實質證據，就繼續由成都警方處理。

另一名知情人士「楊先生」也證實，梅世林已被警方刑事拘留。海外異議人士杜文及X用戶「昨天」分別披露梅世林的身分與背景。杜文指稱，梅世林在事發當天曾將1段全長僅13秒的影片、現場照及身分證照傳送給他，聲稱「這個標語我已經準備1年了，希望幫忙傳播一下」。

當年在北京懸掛布條的異議人士彭立發當即被捕，至今下落不明。梅世林被網友稱為「四川的彭立發」，成為繼四通橋事件以來，中國持續有人以公開抗議行動，表達對專制統治不滿的又一例證。

據稱杜文勸告梅世林離開中國，但梅世林堅持留下，並表示「做為一個中國人，活得太委屈了」，「要吶喊，哪怕粉身碎骨」。

據稱此事直接引發中國國家主席習近平高度關切，責成中共中央紀律檢查委員會與國家安全部的祕密警察共同辦案。

法界人士認為，以目前中國的政治環境判斷，梅世林可能被控「尋釁滋事罪」，因為官方「不想給你一個更加光榮的罪名」，例如煽動顛覆國家政權或顛覆國家政權等罪，而是傾向降低此案的政治意義，故以尋釁滋事罪指控的可能性很大。

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