海巡「快打艦隊」護漁有成 漁民心安 黑鮪創10年新高

2019-07-02 23:01

［記者陳彥廷／屏東報導］「台灣漁船到哪裡，護漁到哪裡！」屏東黑鮪魚觀光文化季雖然已經結束，但實際上仍有部分的捕獲量，每天還有上百艘漁船在台菲重疊海域捕撈，今年因為海巡署艦隊分署出動「海上快打艦隊」，並成功活逮根本不該出現在此海域的越南盜魚鐵殼船，護漁有成，也讓今年黑鮪捕獲量創下10個年頭來的新高。

截至黑鮪魚文化觀光季結束的六月底，東港、琉球的漁船共捕獲1207尾黑鮪，較去年同期增加188尾，是2010年後最高，公斤均價也在520元以上，海巡署艦隊分署長謝慶欽及第七巡防區指揮部主任楊朝卿及南部分署、艦隊分署等幹部到東港、琉球區漁會拜訪，東港區漁會還特別致贈感謝狀給辛苦護漁的海巡人員。

「漁船到哪，護漁就到哪！」謝慶欽強調，黑鮪汛期對漁民非常重要，海巡署艦隊分署執行護漁任務也是全年無休，除汛期期間在台灣南方台菲重疊海域派出2到3艘600到3000噸的大型巡防艦，非黑鮪季也至少派遣1艘大型巡防艦全年常駐，以無線話機和衛星電話和漁民朋友保持密切連絡，隨時因應漁民通報執行艦艇保護、海上登檢、驅離、救難戒護等任務。

東港區漁會理事蕭文明則特別感謝艦隊分署今年派出的「海上快打艦隊」，他說，十幾年來，越南的鐵殼漁船越界盜漁的行為是越來越嚴重，而且他們所使用的「集魚燈」漁法，更是會使魚眼爆掉上浮後並再「一網打盡」，對環境非常不友善，不該出現的人卻來用極度傷害環境的漁法侵門踏戶，直到今年他通報後立刻就有艦隊前來查緝，而且還成功登檢要扣押回台，開罰百萬元的成績，是讓他刮目相看。

蕭文明說，海上快打艦隊自該次查緝後，威名遠播，現在台菲東南海域的越南海域已逃之夭夭，原本盛傳越南船改跑到到台菲西南海域盜漁，不過艦隊分署再度前往威力掃盪卻沒有發現，顯見越南船已聞風喪膽，獲得漁民大力讚許。

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