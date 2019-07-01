「有螃蟹等著吃你」 洩暗號包庇中國漁船 3海巡撤職

2019-07-01

〔記者黃捷／台北報導〕海巡署第九海巡隊前分隊長黃文哲等4名公務員，以「螃蟹」為代號洩漏巡防勤務，包庇中國福建「閩獅漁」船隊越界捕魚，按月討100萬元賄款，本案是台灣首件向中國船家索賄的貪污案。包括黃文哲在內的其中3人今年4月已判刑定讞，公務員懲戒委員會日前判3人撤職並停止任用。

檢方2012年偵辦海巡署隊員走私毒品案，意外發現有人向越界捕魚的中國漁船通風報信，循線查出黃文哲與時任海巡隊辦事員的妻子陳文君、中部地區機動海巡隊小隊長林黃財及第三海巡隊員徐良吉4人，共同向「閩獅漁」船隊索賄。

大小螃蟹暗示大小海巡艦

黃文哲自2000年起就有多次取締「閩獅漁」船隊的經驗，2012年間他與陳文君共赴中國，接洽「閩獅漁」船長蔡建興，約定每艘漁船每月索賄10萬元，以10艘計算共100萬，黃則找台灣船家違法架設無線電，洩漏海巡勤務給「閩獅漁」船隊，並允諾船隊越界被查獲，只會驅離不會扣船、罰錢。雙方談妥後，黃再找林黃財、徐良吉入夥。

黃等人在無線電中以「螃蟹」當暗語，大小螃蟹分指大小海巡艦艇，傳送「明天會有螃蟹等著吃你們」等訊息，提前通報巡防勤務，黃還曾傳訊：「白天小心一點，我怕小螃蟹會干擾你們。至於大螃蟹，全部被我蒸熟吃掉了，哈哈哈」，以戲謔態度誇耀自己有能力處理大型艦艇。

同年8月，「閩獅漁」船隊將21萬元人民幣透過地下匯兌，轉成96萬6000元交給黃文哲，黃再分給其他3人及架設無線電的台灣船家。

台中地院依貪污、洩密罪分別判黃文哲5年7月、3月徒刑，陳文君2年7月、3月徒刑，林黃財2年5月、4月徒刑，徐良吉5年、4月徒刑，4人洩密罪部分均得易科罰金；台中高分院針對林的洩密罪，改判3月得易科罰金，其餘3人不變；最高法院認為原審未詳查陳的職務內容，發回重審，駁回其餘3人上訴而確定。

2012年曝光後，林立刻申請退休，其餘3人也遭停職，4人並被移送公懲會；因黃、林及徐判刑定讞，公懲會依「公務員懲戒法」分別判3人撤職並停止任用5年、3年及4年，陳則待刑事判決結果再行審理。

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