海巡無人機奏效 水砲驅離中國抽砂船

2019-06-18 10:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最大傳統漁場南淺漁場〈台灣淺堆〉，被大批中國鐵殼船包圍抽砂，引發外界質疑恐造成海洋浩劫，但因鞭長莫及，海巡馳援早已逃逸無蹤，新近使用無人機科技輔佐，輔以水砲攻擊，驅離中國抽砂船，希望能遏阻歪風。

距離馬公約80海浬的南淺漁場，約是4航次馬公至七美距離〈馬公七美23海浬〉，雖然接近海峽中線，但比較接近我方七美腳海域，在國際上屬於200海浬經濟海域重疊區，南淺漁場每日都有大批中國鐵殼船聚集抽砂，由於抽砂數量每日高達幾十萬噸，恐將造成砂石層移動，將澎湖本島砂石也抽光，造成海洋浩劫。

由於南淺距離較遠，海巡艦艇往往接獲通報趕往現場，中國抽砂船早已離去，因此引進新科技無人機，海巡署艦隊分署高雄艦於17日執行澎湖海域台灣灘巡護任務期間，首次施放旋翼型無人飛行載具，擴大偵蒐海域狀況及可疑船舶。上午7時58分無人機在七美西方38浬海域發現無船名中國抽砂船1艘。

高雄艦即依照蒐證畫面與偵蒐船位置，上午10時45分以強力水砲，驅離中國抽砂船至海峽中線以西海域。無人機首次在我國專屬經濟海域支援艦船偵蒐勤務建功，海巡署自去年起，積極推動「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，試辦階段先成立5個分隊，採購20架無人機，飛行距離為30公里，飛行時間50分鐘，具衛星定位與慣性導航系統等功能，且可切換自動與手動控制，全天候執行海上搜救、執法蒐證及海上目標辨識等任務。

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