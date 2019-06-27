獨家》閃避登革熱？高雄三民區「恰巧」沒設指考試場

2019-06-27 18:03

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考將在7月1日登場，高雄市登革熱疫情延燒，已有25例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區有22例是群聚區，引發擔心。大考中心今年「恰巧」沒有在三民區設置指考試場，是否故意避開「重災區」以防考生被叮感染？大考中心表示，指考考生人數比學測考生人數少很多，不需要這麼多的試場，但有請各試場學校加強環境衛生消毒。

至於考生應試時能不能擦防蚊液？大考中心副主任黃璀娟今天受訪表示，因為防蚊液有味道，大考中心不會呼籲考生為防蚊而擦防蚊液，但也不會禁止考生擦防蚊液，也因為防蚊液非應試用品，考生不能隨身攜帶，如果帶入試場要放在包包內，再放在試場的置物區。

疾病管制署昨天再公布高雄市6月26日新確診1例本土登革熱病例，為居住三民區鼎強里60多歲女性，近期無出國史，平時活動地以住家及天天新市場（鼎中里）為主，並曾於6月15日及19日分別到獅湖國小（鼎強里）、檨仔林埤濕地公園（鼎強里），個案6月25日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於當日就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，高度懷疑於住家周邊及活動地有感染之可能。

疾管署統計，今年截至目前國內累計25例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區22例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例；另有179例境外移入病例，近一個月新增個案感染國家以印尼、菲律賓及柬埔寨為多，境外移入病例數為近10年同期最高。

今年大學指考共有4萬9119人報名，全國有29個考區、1246個試場，三天共考10科，英文科和國文科都有逾4萬8千人報考，生物科僅1萬6千人報考。大考中心副主任黃璀娟表示，大考中心已請承辦指考的分區學校，特別注重環境清潔消毒，在衛生工作上多加強，高雄市有高師大附中、鳳新高中、道明高中、中山高中等承辦學校，學測因考生人數很多，三民區有設學測試場，但指考考生人數只有4萬9千多人，不需要那麼多試場，試場也是很早就已安排，而大考中心立場，不會禁止擦防蚊液，但也不會特別呼籲考生防蚊，而是提醒學校注意衛生消毒。

針對近日天氣多變，近日高雄市曾發生學校被雷打到而跳電的情況，大考中心副主任黃璀娟表示，大考中心和台電密切連繫合作，已請學校特別事前檢測電力系統保正常，台電也會加強確保試場的外電力提供設施正常。

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