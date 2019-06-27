韓國瑜抱怨登革熱防疫未傳承 基層心酸︰人員流失很快

2019-06-27 15:07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，市長韓國瑜昨抱怨登革熱防治十幾年經驗沒有傳承下來，讓市議員黃捷怒批韓國瑜「沒擔當、只會推卸責任」。對於韓國瑜稱防疫未傳承，有媒體今問衛生局疾管處長潘炤穎會不會影響士氣？他說防疫團隊對任何的批評、指教都會虛心檢討。

一名防疫人員私下表示，高雄市因氣候濕熱、每年都會有程度不等的登革熱疫情，基層防疫工作很辛苦，防疫人員流失很快，每年都需要大批新人加入，才能將疫情控制得宜。

韓國瑜昨接受國民黨副主席郝龍斌廣播專訪，會後接受媒體訪問時表示「登革熱為什麼過去十幾年，累積經驗這麼多，撲滅登革熱經驗為什麼沒有一步步傳承下來，而且變成一個常態性的，我覺得這裡面有lost掉，亡羊補牢時未晚矣」。「鄉民女神」黃捷怒轟「真的是聽不下去」！她質問韓，這樣推卸責任的說法，對得起市府第一線辛苦防疫的工作人員嗎？最後更怒嗆，「史上最沒擔當就你韓市長」

對於韓國瑜稱高雄登革熱防疫未傳承，有媒體今問潘炤穎是否覺得士氣受影響？潘炤穎說，防疫團隊對任何批評、指教都會虛心檢討。潘炤穎說，今年是70年以來最暖的冬季，面對這樣特殊的氣候，地方與中央防疫單位相關聯繫、防疫會議是否落實，也有許多值得檢討的地方。

據了解，潘炤穎2003年就擔任衛生局登革熱防疫的承辦人員，2008年才調往市立民生醫院服務，2016年才又回衛生局，並接受疾管處長一職。

至於衛生局副局長林盟喬則是首任疾管處長，2人都具登革熱防治專業及豐富經驗，近3年來，在防疫團隊的努力下，高雄登革熱疫情也都控制在零星個案。

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