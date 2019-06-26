台74線大里1上匝道6/27封閉施工 替代路線在這...

2019-06-26 18:13

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路東行大里一（德芳南路）上匝道，因路燈維修需要，將於27日晚上10點到隔天凌晨6點封閉施工，因該匝道車流量大，公路總局員林工務段今天提醒民眾改道，並建議可改走平面的環中東路、環河路，再接中投公路，並從中投交流道或者草屯交流道銜接國道三號。

公路總局員林工務段長陳舜賢表示，台74線快速道路東行大里一（德芳南路）上匝道，因路燈損壞，為避免照明不足影響行車安全，決定進行路燈維修，並在27日晚間10點到隔天凌晨6點封閉匝道施工。

陳舜賢表示，因大里區人口眾多，德芳南路上匝道車流量大，為避免封閉匝道影響通行，提醒民眾改道行駛，建議民眾可沿著橋下環中東路6段、環中東路7段、環河路1段，右轉中投東路3段後，在台63線（中投公路）迴車道迴轉，再上中投公路經大里溪橋、中投西路2段，在霧峰的中投交流道銜接國道3號，行車路程約5.8公里，和原來路程差距不大。

陳舜賢表示，民眾如果不想從中投交流道銜接國道3號，也可以直接走中投公路，並在南投草屯下匝道後，從草屯交流道銜接國道3號。另外，住在大里溪南地區的民眾，也可以直接走大里中興路往霧峰，再接林森路、中正路從國3霧峰交流道上高速公路，呼籲民眾匝道封閉期間多多配合。

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