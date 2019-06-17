警察節中彰首度無預警封台74線匝道抓酒駕 網友力挺：早該這樣

2019-06-17 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕不少民眾以為開上快速道路就不會遇上路檢，但忘了終究還是要下匝道，為此台中市警方前晚無預警首度重兵封台74線匝道抓酒駕，結果光3小時就查獲23起酒駕，網友對此全數力挺表示，支持「嚴格執法，絕不寬待」！也有人說，早該這樣了，警方則強調，未來將不定期執行並擴及到國道交流道，喝阻酒駕者僥倖心態。

過去警方路檢點以市區重要路段為主，不少駕駛因此心存僥倖，以為上了國道或是快速道路就不會被攔查，加上因應酒駕新罰則即將上路，台中市警局也選在前天警察節當晚，結合彰化與國道警方同步執行取締酒駕勤務，首度且無預警針對74線中彰快速道路沿線與下彰化及國道的各匝道口同步執行取締酒駕勤務。

警方當晚共動員500多名警力設置了50個路檢點，只要是下匝道的大小各式車輛逐一攔查檢測，合計3小時勤務共取締23件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦18人。

而網友對此作法則是力挺，有人說「台74缐是燈紅酒綠的地區嗎？為什麼喝酒了一堆？」、「支持嚴格執法，絕不寬待」、「還是有人存僥倖的心態，開車真的不要喝酒啊！沒差那點計程車錢，跟朋友喝的盡興不是更好」、「扣車比較有用 有錢的罰不怕 沒錢的不怕罰」，也有人說「早該這樣了」。

市警局交大大隊長林沐弘則強調，未來除將不定期執行，也會就轄內幾處國道交流道出入口執行類似勤務，籲民眾珍惜生命、酒駕零容忍。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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