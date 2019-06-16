重兵封台74線匝道 警3小時抓到23起酒駕

2019-06-16 12:31

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕新罰則即將上路，台中市警局昨晚首度結合彰化與國道警方，封閉台74線中彰快速道路沿線各匝道出口聯合執行取締酒駕，針對下匝道的大小車輛攔下檢測，同時發送交大自印的酒駕新法宣導單，期間就有駕駛打趣說，警察這招真狠，下匝道的一個都跑不掉，但也肯定警方對酒駕零容忍的用心及努力。

台中市警局長楊源明強調，7月1日酒駕新法實施後，一旦騎車或駕車酒測超標，將依規定汽、機車分別處3萬元至12萬元、1萬5千元至9萬元的罰鍰，酒駕拒測更加重至18萬元，並採逐次增加，刑法部分也針對5年內再犯致人重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑、致死者，處5年以上或無期徒刑，民眾如不想荷包失血、或受牢獄之災，最好的方法就是喝酒不開車，協尋代駕計程車將您平安送回家。

而為了因應新法即將上路，市警局也選在昨警察節當晚，首度針對74線中彰快速道路沿線與下彰化及國道的各匝道口，結合彰化與國道警方同步執行取締酒駕勤務，只要是下匝道的大小各式車輛，全都不放過逐一攔查檢測，且為加速流程先以酒精檢知器伸入駕駛座，一旦出現警示再進一步酒測。

期間同時由交大大隊長林沐弘與同仁分送該大隊自印的酒駕新法宣導單給駕駛提醒，籲民眾珍惜生命、酒駕零容忍，合計3小時的勤務共取締23件酒駕車輛，其中依刑法「公共危險罪」移送法辦18人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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