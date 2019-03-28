74號快速道路增設3匝道 林佳龍：全力支持

2019-03-28 21:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕74號快速道路在屯區增設3個匝道已規劃多年，立委何欣純、黃國書今天邀請交通部長林佳龍一同會勘，林佳龍說，3個匝道全部支持，會協助地方加速完成。

立委何欣純、黃國書今天下午安排交通部長林佳龍一同到大里六順橋進行會勘，多位市議員及里長都到場關心，要求中央跟地方儘快完工，但也有市議員表達政府必須注意匝道的增設是否造成平面道路塞車的問題。

隨著74號快速道路的車輛增多，原本所設匝道已無法滿足車潮，市府規劃設置六順橋南入、十九甲北出、大里霧峰草湖等3個匝道。

台中市交通局說，六順橋設匝道，總經費為2億多元，可縮短東區太平進入74號的繞行距離，目前已將可行性評估提交交通部。

十九甲北向出口匝道，可改善環中東路塞車情形，總經費3億5000多萬，可行性評估已提交，目前依公路總局審查意見修正報告書中，3月底前會提交。

大里霧峰匝道可提升74線通草湖地區連結，節省繞行時間，總經費9億8000多萬，已核定，預計110年底前完工，108年底完成用地取得。

何欣純及黃國書及眾多議員都希望中央與地方合作，儘快完工，也有里長痛批中央及地方無能，案子已經歷了3個市長，中央政權也輪替，至今都無法完工，還有地主質疑一旦匝道開工，會影響地主權益。

何欣純說，除了3個匝道，也有民眾反映在太平再增設一個南下的匝道，如此才能真正紓解車流。

交通部長林佳龍說，74號快速道路增設的3個匝道他都支持，目前交通部也正在興建國道4號豐原潭子段工程，在銜接台74線之後，勢必會湧入更多車輛，也因此，如果上下匝道與聯外道路沒有做好，勢必會給地方的交通帶來困擾，也因此台中市政府必須要有完善的整體規劃。

林佳龍說，他承諾只要可行性評估通過後，交通部就一定會做，然而這也需要地方政府的配合。

林佳龍指出，過去市府將計畫送到中央時，經常在審查委員會中，因為學者的意見而被退回，他擔任部長之後，開始採行預審制度，在六順橋南入匝道部分，今年1月17日與28日已經開過2次預審會議，也已經把意見交給台中市政府，而對於民意盼進一步在六順橋再增設南出匝道部分，也盼台中市政府能儘速將可行性評估送交中央。

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