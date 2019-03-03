台74線中清地下道 明晚起至4/30夜間封閉施工

2019-03-03 18:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府進行「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」跨台74線鋼樑吊裝工程，3月4日至4月30日晚間11點半至凌晨6點封閉台74線中清地下道路段。市府建設局提醒用路人，明天午夜起提前下中清路匝道改道。

建設局說，為改善西屯區環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題，減少車輛繞行，市府規劃「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，連接中部科學園區及水湳經貿園區，目前工程進度56％，預計今年12月完工。

建設局表示，為進行跨台74線中清地下道鋼樑吊裝工程，3月4日至4月30日晚間11點半至凌晨6點，封閉台74線中清地下道路段，期間將視施工現況單向或雙向禁止行駛，不論東行或西行，均請駕駛人提前下中清路匝道改道。

建議改道路線如下，東行往潭子方向，於中清路匝道下，行駛環中路平面道路，過中清路口後即可再上匝道。西行往彰化方向，於中清路匝道下，行駛環中路平面道路，過中科路口後即可再上匝道。

建設局也提醒駕駛人，施工期間多留意台74線沿線資訊電子看板公告的施工交通管制訊息，造成不便，敬請見諒。

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