國1接台74連通道今年底動工 網友反應熱烈

2019-02-27 23:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕為紓解國道1號大雅交流道及其聯絡道壅塞問題，地方積極爭取「國道1號新增系統交流道銜接台74線」，經行政院長蘇貞昌拍板定案，預定年底動工、112年通車。泛綠立委彷彿吃了定心丸，分別透過臉書向鄉親報告好消息，網友也熱情按讚。

國道1號貫穿大台中都會區，為南、北中長程旅途與大台中地區短程進入都會區最快速的捷徑；大雅交流道連接台74線路段，尖峰時車流量超出道路容量，造成交流道及其聯絡道壅塞，市府、立委等均積極爭取「國道1號新增系統交流道銜接台74線」。

為此，高公局規劃新增的系統交流道，於國1約172公里處新增南出、北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋銜接台74線，並於松竹路、中清地下道間增設4個進出匝道。蘇貞昌由交通部長林佳龍陪同到場聽取報告後，要求交通部盡快進行設計及規劃，早日開工。

高公局表示，計畫總經費約46億元，由中央全額負擔，目標年底動工，預定112年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為工程提前完工關鍵，須由台中市府協助縮短都計變更、徵收作業時程，早日完成建設。

「國道1號新增系統交流道銜接台74線」拍板定案，改善大雅交流道及其聯絡道交通瓶頸指日可待，泛綠陣營視為利多消息，包括立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、張廖萬堅、黃國書及何欣純不約而同，都迫不及待透過臉書與民眾分享這項好消息。

綠委的臉書貼文也引起網友迴響，留言「建74時就要做了，只是當時執政的市長是豬」、「我等好久了」、「匝道一定要做，大家都塞到怕了」、「大台中的交通可方便多了！感謝！」、「降低交通堵塞，有效減少空汙的行政手段」、「沒什麼好高興的，這個路口塞了10幾年以上，現在還是林佳龍交辦的事，以前根本沒人要管」。

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