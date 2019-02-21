台74線太原上匝道口塞爆了 人車回堵300多公尺

2019-02-21 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區太原路的自行車道卡在快車道與慢車道中間，造成自行車與汽機車競逐，易生危險，太原路前瞻計畫將兩車道對調改善，但在台74線道匝道口擴建人行道與施工，造成交通尖時段嚴重塞車，車輛回堵300多公尺，地方與用路人怨聲載道，建設局強調僅初期不適應，下週將刨封道路、重劃標線改善，線道與用路寬度都不會縮減。

廍子里長董銘成指出，建設局於過年前將太原路從和順路到台74線前的人行道進行拓寬工程，將原來1.8米拓寬到3.8米左右，路長約50米，並且把平面道路上的自行車道移上人行道，原定過年前完工，結果目前還在施工，現在還少了一個右轉車道，塞車嚴重。

由於配合國四施工，台74線的松竹上匝道口又封閉，車輛湧進太原上匝道大增，上下班交通尖鋒時段時該路段車輛增加五倍，施工圍堵加上減少車道，車輛至少回堵到300多公尺，平常車行順暢，現在要走超過15分鐘，用路人罵翻天，多次施工單位反應未獲妥善回應。。

董銘成說，施工前地方就強調建議不要拓寬人行道，以免減損車道，現在不但工期延長又造成造成塞車，現在希望拆除人行道「打掉重練」不要讓傷害加劇。

建設局長陳大田表示，太原路前瞻計畫工期從去年11月至今年8月，耗資數千萬，是改善太原路從旱溪東路至建和路段的自行車道約1.6公里，將自行車道與慢車道對調，不再卡在快慢車道中間，造成自行車與汽機車競逐爭道，而且部分自行車道設於人行道更能減少與汽機車爭道的情形，就像文心路現況一樣，更安全。

陳大田說，工程施工後太原路仍維持四線道及一個自行車道，自行車與慢車交換車道後，駕駛目前可能有些不習慣，但3月初就會刨封馬路，重設標線，用路人會看得更清楚，減少塞車情形，市府也會加強交通維持計劃，減少陣痛期。

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