別再誤傳！ 台74線維持雙向通行

2019-02-21 17:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕配合國4豐潭段接台74線拓寬工程，74線下方環中東路東西向旱溪跨越橋封閉1年7個月，但網路卻盛傳「從松竹路至潭子中山路段全線封閉」，引起誤解，立委何欣純在臉書發文指出，台74線高架只封閉路肩和外側車道，仍保持雙向通行。

交通部高工局第二新建工程處指出，配合國4豐潭段施工，環中東路旱溪跨越橋需辦理擋土牆拆除及復舊等作業，環中東路旱溪跨越橋自2月17日封閉，禁止行駛至109年9月30日。

但網路卻誤傳為「台74快速道從松竹路至潭子中山路段封閉1年7個月」，還特別提醒「注意是全線封閉，不是縮減車道！」

何欣純服務處接獲不少民眾電話詢問「台74暫時不能走了？」為此，她在臉書說明，國4豐潭段接台74線拓寬工程，封閉台74線高架下的環中東路東西向旱溪跨越橋的平面道路，台74線保持雙向通行。

何欣純表示，台74線高架只有封閉「路肩和外側車道」，維持雙向內側車道通行，但因外側車道封閉，「松竹交流道西向入口」及「潭子交流道東向入口」也暫時封閉，台74線還是保持雙向通行，別再誤傳全線封閉了。

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