蘇揆宣示建設不分黨派 國1銜接台74線拚年底開工

2019-02-24 15:19

〔記者陳宜加／台北報導〕為紓解國1大雅交流道及其聯絡道壅塞，交通部斥資46億元，推動「國道一號增設銜接台74線系統交流道計畫」，目標今年底動工，預定於112年底完工通車。交通部長林佳龍今天表示，未來國1所有用路人均能從空中匝道銜接到台74線，再也不用「先下後上」，是台中市民盼望已久的建設。

行政院長蘇貞昌今天在林佳龍與台中市長盧秀燕陪同下，視察國一大雅交流道及其聯絡道壅塞與解決之道，他宣示行政院建設不分黨派的決心，指示高公局朝年底動工為目標。

交通部高公局長趙興華表示，國一貫穿大台中都會區，為南、北中長程旅途與大台中地區短程進入都會區最快速的捷徑；但大雅交流道連接台74線，尖峰時段車流量超出道路容量，造成交流道及其聯絡道壅塞。

為紓解壅塞，高公局規劃新增國道的系統交流道，於國一約172公里處新增南出、北入匝道，沿「員寶庄圳」布設高架橋銜接台74線，並於松竹路、中清地下道間增設4個進出匝道，轉移國道車流、直接銜接。

林佳龍表示，將打通台中交通的任督二脈，未來所有國一用路人均能從空中匝道銜接台74線，再也不用「先下後上」，將有效改善平面、高架路段壅塞問題，更將完善大台中的高、快速路網系統，是台中市民盼望已久的建設，也是中央、地方多年努力的成果。

高公局表示，計畫總經費約46億元，由中央全額負擔，預定於112年底完工通車。因涉及徵收用地，用地取得時程為工程提前完工關鍵，須由台中市府協助縮短都計變更、徵收作業時程，早日完成建設。

另外，配合施工中的「國道四號豐原潭子段工程」銜接台74線，未來大台中將構成4個環狀路網，改善台中都會區各交流道的交通瓶頸，提升地區聯絡道與路口效能，讓大台中市地區緊密成為1小時生活圈。

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