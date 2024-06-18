非法皮革染整廠排廢水染紅大窠溪 新北環保局令停工將重罰

環保局稽查人員在泰山區某路橋旁發現有可疑紅色染料殘留，疑似為傾倒地點。（圖由新北市環保局提供）

2024/06/18 11:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局16日傍晚接獲民眾通報，泰山區大窠溪遭不明廢水排入導致溪水呈紅色，稽查人員趕赴現場溯源查找到傾倒地點，並循線17日揪出禍首為附近的非法皮革染整廠，業者第一時間拒不開門，環保局聯合市府相關局處發動聯合稽查，查出業者無工廠登記證及環保許可證，從事皮革及毛皮整製業（皮革染整）作業製程行為，依違反空氣污染防制法與水污染防治法告發，最高將處以2千萬元以下罰鍰，當場命其停工。

環保局表示，稽查員於民眾報案後第一時間抵達現場，發現水色已遭水流沖淡、溯源困難，仍鍥而不捨沿上游及鄰近地區追查，在泰山區某路橋旁發現有可疑紅色染料殘留，疑似為傾倒地點，稽查員調閱沿路監視器畫面，發現犯嫌曾於16日上、下午各1次，利用推車將槽桶廢液傾洩至大窠溪內，導致紅色廢水沿溝渠流入河川。

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稽查員逐一盤查周遭工廠，最終鎖定可疑非法工廠，其廠房後的巷弄內有許多染料桶，稽查員欲進場稽查，但廠內人員卻拒不開門，雙方現場僵持不下，環保局隨即通報市府公安小組，與經發局、違章建築拆除大隊、消防局、泰山區公所、警察局泰山分局泰山分駐所等單位發動聯合稽查，於現場向業者喊話勸說，業者驚覺事態嚴重，才開啟大門接受稽查。

環保局表示，泰山大窠坑溪在市府推動河川環境營造工程及生活污水接管計畫下，水質逐漸改善，形成深淺不一的河道與不同樣態的植被，已成為居民休憩活動的重要河廊，這次遭非法業者惡意排放有色廢污水，嚴重影響當地居民及生態，令人痛心。

違法染整業者廠房後方存放多桶使用後的染料。（圖由新北市環保局提供）

新北市環保局稽查人員向業者開立違法通知，要求業者簽名。（圖由新北市環保局提供）

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