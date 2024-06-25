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「共享登山杖」、「可觸摸訊息」展現設計力 北科大學生獲2國際大獎

北科大工設系學生設計「Let's Summit登山杖租借站」，提倡登山杖以租代買的永續模式。（北科大提供）

北科大工設系學生設計「Let's Summit登山杖租借站」，提倡登山杖以租代買的永續模式。（北科大提供）

2024/06/25 17:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣學生設計力受國際肯定！北科大工設系學生林昀竺、林貝慈設計「登山杖租借站」，榮獲2024年德國iF學生設計獎，本屆得獎率僅有1%，日前已於義大利米蘭頒獎；碩士生李元捷、郭嘉欣設計「可觸摸訊息」，榮獲2024年美國紐約藝術指導協會年度獎學生組銅獎，為本屆產品設計類亞太區唯一獲獎作品。

林昀竺表示，曾與爺爺一起登山健行，認識到登山杖能有效減輕肌肉與膝蓋的負擔，但對於不常登山的人來說，如果登山杖能以租代買，會更加環保。

她於是從永續目標「綠色經濟與永續發展」著手，提出「登山杖租借站」的概念，可設於登山口或步道口、半山腰，也能甲地租乙地還，支援電子支付和手機使用服務介面。在登山杖的結構設計上，加入GPS系統及SOS緊急求救按鈕，方便求援並縮短搜救時間。

指導老師、北科大工設系專案教師黃孟帆表示，「產品服務化─以租代買」模式，特別適合這種使用頻率不高的產品，可減少不必要的資源浪費，對個人及地球環境都有正面影響。

「可觸摸訊息」則基於視障朋友在繁忙街道等喧鬧環境中，很難聽得清楚手機語音訊息；而市面上提供視障者使用的點字板多為平板電腦尺寸，透過把點字板作成一個通用的夾子設計，就能使用在每一支白手杖上，單根手指就能觸摸閱讀，也能自行調整手與點字板的距離，更佳符合每個人手指長度、觸摸方式。

團隊根據世界通用的布萊葉點字法，以6個點為一個單位（「一方」），使用十五方乘以四方的版面，構成單根手指可以閱讀的點字板，並透過藍芽連線，將手機訊息內容轉換為點字板上的盲文，方便視障者在隨身攜帶白手杖行動的同時，隨時隨地都能讀取手機傳來的點字訊息，不受噪音干擾。

指導老師、北科大工設系教授鄭孟淙認為，這項設計不僅呼應了永續目標「消弭不平等」的核心精神，提供視障人士更有包容力的資訊近用方式，支持他們走出家門，同時也反映出設計師能設身處地為不同群體思考，以設計創造更多元的平等。

北科大工設系學生設計「Touchable Message可觸摸訊息」，將手機訊息轉換為視障朋友方便閱讀的盲文。（北科大提供）

北科大工設系學生設計「Touchable Message可觸摸訊息」，將手機訊息轉換為視障朋友方便閱讀的盲文。（北科大提供）

北科大工設系學生林昀竺（右）、林貝慈赴米蘭領取2024年德國iF學生設計獎。（北科大提供）

北科大工設系學生林昀竺（右）、林貝慈赴米蘭領取2024年德國iF學生設計獎。（北科大提供）

北科大工設系教授鄭孟淙（左起）指導學生李元捷、郭嘉欣，設計「Touchable Message可觸摸訊息」，為2024年紐約ADC產品設計類亞太區唯一獲獎作品。（北科大提供）

北科大工設系教授鄭孟淙（左起）指導學生李元捷、郭嘉欣，設計「Touchable Message可觸摸訊息」，為2024年紐約ADC產品設計類亞太區唯一獲獎作品。（北科大提供）

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