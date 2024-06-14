雨後偷排廢水 斗六2工廠限期改善
2024/06/14 05:30
〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續降雨，雲林縣環保局查獲轄內多起違法偷排，分別是位在斗六轄內工業區兩家工廠，以及其他鄉鎮五家畜牧場。環保局表示，只要查獲有違法行為將依「水污染防治法」裁處，其中工廠最高可處二千萬元罰鍰，呼籲業者不要心存僥倖。
最高可處二千萬元罰鍰
環保局指出，設在斗六產業園區的水質感測器近日發現水質有異常情況，稽查人員到場逐一巡查水質感測器偵測異常周邊工廠雨水溝水質，鎖定某家食品廠後，進一步查察廠內廢污水流向，發現業者疑為節省納管污水處理費用，關閉處理設施，偷偷由不明暗管排放污水。
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環保局表示，稽查人員現場檢測水質酸鹼（pH）值達四．八九，嚴重超標，已影響下游水體，當場依違反水污染防治法告發，並勒令停止排放及限期改善，後續也將強制廠商設置水質水量自動連續監測設施。
五家畜牧場也涉偷排污
前晚，環保局接獲民眾陳情，指斗六轄內一處工業區有工廠偷排情況，稽查人員前往查看，發現該廠區廢水池有軟管排放廢水到廠外空地，廢水疑含有氟，稽查人員取水樣進一步檢測水質及重金屬。
環保局說，近來雲林幾乎每天都有不定時的大雨，有業者心存僥倖，趁降雨偷排廢污水，除了兩家工廠外，也查獲五家畜牧場偷排。
環保局強調，斗六產業園區屬斗六市重點工業區，歷年來偶有廠商不定時於雨水排放溝渠進行非法繞流排放，環保局在工業區內排水都有布建水質感應器，只要發現有異常就會主動稽查，只要查處屬實，最高可裁罰二千萬元罰鍰。