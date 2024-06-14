雨後偷排廢水 斗六2工廠限期改善

雲林縣環保局接獲檢舉查獲斗六轄內工業區有一家廠商利用雨天偷排廢污水。（雲林縣環保局提供）

2024/06/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續降雨，雲林縣環保局查獲轄內多起違法偷排，分別是位在斗六轄內工業區兩家工廠，以及其他鄉鎮五家畜牧場。環保局表示，只要查獲有違法行為將依「水污染防治法」裁處，其中工廠最高可處二千萬元罰鍰，呼籲業者不要心存僥倖。

最高可處二千萬元罰鍰

環保局指出，設在斗六產業園區的水質感測器近日發現水質有異常情況，稽查人員到場逐一巡查水質感測器偵測異常周邊工廠雨水溝水質，鎖定某家食品廠後，進一步查察廠內廢污水流向，發現業者疑為節省納管污水處理費用，關閉處理設施，偷偷由不明暗管排放污水。

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環保局表示，稽查人員現場檢測水質酸鹼（pH）值達四．八九，嚴重超標，已影響下游水體，當場依違反水污染防治法告發，並勒令停止排放及限期改善，後續也將強制廠商設置水質水量自動連續監測設施。

五家畜牧場也涉偷排污

前晚，環保局接獲民眾陳情，指斗六轄內一處工業區有工廠偷排情況，稽查人員前往查看，發現該廠區廢水池有軟管排放廢水到廠外空地，廢水疑含有氟，稽查人員取水樣進一步檢測水質及重金屬。

環保局說，近來雲林幾乎每天都有不定時的大雨，有業者心存僥倖，趁降雨偷排廢污水，除了兩家工廠外，也查獲五家畜牧場偷排。

環保局強調，斗六產業園區屬斗六市重點工業區，歷年來偶有廠商不定時於雨水排放溝渠進行非法繞流排放，環保局在工業區內排水都有布建水質感應器，只要發現有異常就會主動稽查，只要查處屬實，最高可裁罰二千萬元罰鍰。

雲林縣環保局查獲某家食品廠偷排廢污水。（雲林縣環保局提供）

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