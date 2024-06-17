台南魚頭君海外爆紅 逼真「魚背秀」吸引百萬人次點閱

魚頭君i cash2.0 背面亮點造型。（南市觀旅局提供）

2024/06/17 21:29

〔記者王姝琇／台南報導〕台南觀光大使魚頭君在2018年首次登場，隨後持續為台南觀光注入青春活力；疫情期間就曾紅到美國大聯盟，在日本也有不少粉絲，近期更有日本網友以1張魚頭君大型公仔的「美背」照片吸引超過500萬人次點閱，顯見造型獵奇的魚頭君吸睛潛力不容小覷。

市長黃偉哲表示，魚頭君是用台南濱海特色美食「虱目魚頭」為發想，深具代表性，近年除忙著出席市府各局處行銷活動，長期在台南球場與在地棒球隊統一獅的合作應援，也收獲眾多粉絲外，造型獵奇又活潑的魚頭君還竄紅到海外。

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南市觀旅局長林國華表示，魚頭君是由台南在地插畫家Marco Chen與觀旅局一起創造，當初發想就是須深具「在地性」及「吸睛度」，最後由虱目魚及常民美食虱目魚頭出線，並於2018年暑假七股海鮮節首次亮相出道。

這幾年，魚頭君推廣台南觀光不遺餘力，除國內外出席代言與應援外，更發行相關周邊如撲克牌、L夾、限量布偶、魚頭君漁夫帽與icah 2.0等物品，目前可愛又限量的魚頭君布偶還可以在「虎頭埤風景區」買到。此外，魚頭君的身影活耀於旅行台南APP、台南旅遊臉書、魚頭君IG、「魚頭君帶路」電子報等。

觀旅局補充，魚頭君除了出席市府各局宣傳活動及統一獅場邊應援之外，也陸續在實體及線上活動出現，如2023年春節期間就以大型魚頭君充氣裝置於虎頭埤迎賓、2023年11、12月也在新營南瀛綠都心公園的「魚頭君的遊樂場」現身，目前也還有兩個線上活動持續辦理中。

第1個是跟寶可夢30條官方路線結合，只要完成包含安平、中西、鹽水、白河、龍崎、北門、將軍、安南、七股等9個行政區，逾200個景點的30條寶可夢官方路線，就可以到「安平旅服中心」兌換魚頭君icash2.0，送完為止。

第2個是搭配今年台南香科年的繞境路線或相關宮廟推出的「2024台南香科年─魚頭君追香去」活動，在6/30前，只要下載並持有最新版「旅行台南APP」，至熱門選單點選「2024台南香科年─魚頭君追香去」頁面，以AR電子集章方式完成任務路線，即可兌換抽獎機會，共計6條路線，最多可有6次抽獎機會。

2023魚頭君遊樂場活動吸引大批民眾朝聖。（南市觀旅局提供）

魚頭君立體公仔在無米樂旅遊服務中心。（南市觀旅局提供）

超萌魚頭君布偶虎頭埤可買到。（南市觀旅局提供）

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