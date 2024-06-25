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紀念嘉義「媽祖婆」許世賢6/30辦慈善音樂會 募款送愛到花蓮

嘉義市民管絃樂團暨合唱團將在第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會演出多首曲目。（嘉義市民管絃樂團暨合唱團提供）

嘉義市民管絃樂團暨合唱團將在第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會演出多首曲目。（嘉義市民管絃樂團暨合唱團提供）

2024/06/25 18:02

〔記者王善嬿／嘉義報導〕已故嘉義市長許世賢為嘉義市省轄市首任市長，台灣女性從政先驅，行醫濟世、勤政愛民，被譽為嘉義「媽祖婆」，張進通許世賢文教基金會與嘉義市文化局6月30日下午2點半舉辦慈善紀念音樂會，為紀念許世賢博士，還發起「送愛到花蓮」慈善勸募，已募得66萬餘元將捐贈花蓮黎明教養院。

第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會是由嘉義市民管絃樂團暨合唱團、金龍冠食品股份有限公司承辦，嘉義市南興國中、嘉義市崇文國小協辦，嘉義市民管絃樂團暨合唱團、嘉義市私立慈光幼兒園、嘉義市崇文國小管弦樂團、台中市忠孝國小弦樂團、花鹿樂團等團隊演出，將安排合唱曲「嘉義保庇」及多首膾炙人口管弦樂曲、音樂舞台劇等節目，認捐200元贈一張門票，各界熱烈響應，門票認捐一空。

嘉義市民管絃樂團暨合唱團音樂總監紀鎧齡表示，台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院，提供身心障礙者整合性支持服務，遭逢0403花蓮地震，募款不易，為弘揚許世賢博士無私奉獻、關懷社會的精神，此次音樂會發起慈善勸募，勸募所得全數捐為黎明教養院今年中型巴士更新計畫善款，已募款超過66萬元，捐款還持續增加中。

第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會將於6月30日下午登場，紀念許世賢博士並送愛到花蓮。（嘉義市民管絃樂團暨合唱團提供）

第14屆許世賢博士慈善紀念音樂會將於6月30日下午登場，紀念許世賢博士並送愛到花蓮。（嘉義市民管絃樂團暨合唱團提供）

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