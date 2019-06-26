醫病》打呼別輕忽！睡眠呼吸中止症 當心健康出問題

2019-06-26 18:14

〔記者李容萍／桃園報導〕根據調查，大約有7成的國人睡覺時會打鼾、打呼，每10個成年男性就有9個，比例相當高。其中又有3成機率，是有呼吸中止症的病人，不僅影響睡眠品質，身體也會因為長期缺氧而慢慢衍生疾病。聯新國際醫院副院長暨高端科技睡眠中心主任吳清平說，很多民眾有「睡眠呼吸中止」情況，因為沒有明顯臨床症狀而被忽略，但是長久下來，不僅睡眠品質欠佳，身體長期缺氧，可能衍生高血壓、心臟衰竭、肥胖等其他疾病，對健康造成影響。

聯新國際醫院響應健保署北區業務組「雁行專案─社區醫療合作推動計畫」，攜手124家醫療機構，落實分級醫療與雙向轉診。為強化基層醫療照護品質，今天（26日）下午舉辦課程研討座談，邀請吳清平主講「睡眠障礙」，讓雁行團隊醫師對睡眠障礙的診治有更多認識與了解，一起為民眾健康做第一線把關。

吳清平說，多數睡眠呼吸中止症候群患者，並無明顯臨床症狀，因此經常被忽略或未被診斷。若長期沒有接受治療，恐會造成心血管的負擔，進而可能導致高血壓、中風、心臟衰竭、心律不整，糖尿病、肥胖等其他問題產生，對健康的影響不容忽視。

吳清平提醒，診所醫師如發現病人，有睡眠時打呼、睡到一半無法喘氣或被嗆醒，頻繁夜尿、白天精神不濟、總是嗜睡等情況，可經由健保署電子轉診平台，開立轉診單，協助病人轉診到聯新國際醫院做進一步檢查。

民眾經轉診到醫院看診，不但可減少部分負擔費用，聯新國際醫院也會保留名額給轉診病患；如果需要住院治療，雁行計畫合作的基層照護醫師，可預約住院關懷訪視服務，醫院會安排護理長、主護護師及專科護理師陪同探視。

另外，轉診病人到醫院完成檢查與治療後，將協助轉回原診所；自行來就醫的病人，病情穩定時則下轉至合作醫療機構，落實雁行計畫分級醫療與雙向轉診目標，不僅讓醫療資源充分發揮與運用更有效益，也讓病患獲得最完整的醫療照護。

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