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中興大學南投分部「自來電 」爭取微電網 目標成為零碳校園

國立中興大學南投分部朝零碳校園目標努力，目前陸續增加太陽能板發電，綜合大樓頂樓的太陽能板每小時發電量可達499瓩。（中興大學提供）

國立中興大學南投分部朝零碳校園目標努力，目前陸續增加太陽能板發電，綜合大樓頂樓的太陽能板每小時發電量可達499瓩。（中興大學提供）

2024/06/23 23:34

〔記者陳鳳麗／南投報導〕設在中興新村南核心的國立中興大學南投分部，朝零碳校園目標努力，已陸續在多棟建物設置太陽能板發電，目前規劃每小時發電量800瓩（KW），未來還將加入生質能源發電，大力爭取台電公司的微電網建置補助，盼2年內發電費提升到200萬瓦（W），校園用電自給自足。

協助活化中興新村，國立中興大學在中興新村設南投分部，2022年9月掛牌，其中循環經濟研究學院已開課，現在正在趕工整修國發會移撥的3個廳舍，作為數據與人工智慧、能源與材料、法律專業等3個研究學院的院舍。此外，校方也在大力爭取南投分部設置微電網，以光電、生質能源等綠電，供應南投分部所需的電源，朝向零碳校園目標邁進。

興大總務長蔡崗廷指出，該校南投分部已陸續建置太陽能板，進行太陽能發電，以綜合大樓設置的太陽能板為例，每小時發電量可達499瓩，學校會在不違反文化景觀規範的前提下，持續增加太陽能板設置，規劃可達每小時800瓩的發電量。

蔡岡廷也說，除太陽能光電之外，中興新村綠樹多，每天會有枯枝落葉，過去必須為清運處理這些枝葉傷腦筋，而學校未來將利用這些枝葉發展生質能源發電，南投分部目標設為兩年內達到每小時發電量200萬瓦。學校正爭取台電公司的建置微電網補助，若未來能獲得補助，南投分部的電力就能可自給自足。

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