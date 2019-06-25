睡眠呼吸中止症服安眠藥 恐提高致命風險

2019-06-25 22:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名貨車駕駛失眠5、6年，服用安眠藥，還是睡得不好，白天開車常打瞌睡，上個月就醫發現罹患重度睡眠呼吸中止症，由於是肥胖造成，睡覺時戴正壓呼吸器治療後大幅改善，也計劃減肥，醫師也提醒，很多人有睡眠障礙，擅自服用安眠藥，小心如果是睡眠呼吸中止症，會加重抑制呼吸，提高致命風險。

台灣精神醫學會理事長、中山附醫精神科主任賴德仁指出，睡眠呼吸中止症包括呼吸道阻塞、肥胖、肺部疾病、中樞神經調控異常等問題，而安眠藥有呼吸抑制作用，加重抑制呼吸，使腦部更缺氧，會不斷因缺氧而驚醒，如果抑制呼吸情形更嚴重，可能會致命。

中山醫學大學副校長、胸腔內科醫師曹昌堯指出，國人約有10分之1的人口，約250萬人，受慢性失眠症所苦，而且成人睡眠呼吸中止症盛行率約2%至4%，在門診也發現有呼吸中止症患者約有1/10會自行服用安眠藥，其藥物有放鬆肌肉效果，會加重睡眠呼吸中止。

一般認定失眠症為早上睡覺醒來時仍覺得睡不好、睡不飽長達1個月，賴德仁說，解決失眠問題必須找出原因，包括是睡眠呼吸中止症、肺病、胃食道逆流，還是情緒障礙，做根本治療，安眠藥是短暫用藥，引導入睡、好入睡，而不能睡得好、睡得飽，調整1、2天睡眠眠時差，建議用藥不可超過1週。

曹昌堯也說，過度使用安眠藥反而無助改善睡眠，一名52歲婦人罹患頑固性失眠，曾服用6種藥物安眠，效果仍不佳，檢測發現熟睡時間竟高達6、7個小時，熟睡期占全部睡眠時間的70%，快速動眼期僅15%（正常為熟睡期50%，淺睡期、快速動眼期各占25%）而且其交感與副交感比值過低，顯示藥物劑量過高，呈現 昏睡狀況，並非正常睡眠，後來減少安眠藥用，也確診出有輕度憂鬱症，輔以其他治療方法，真正改善睡眠問題。

賴德仁提醒，要改善睡眠障礙，建議白天多動、少臥床，少食用刺激性飲品如咖啡、茶等，解決情緒問題，睡前放鬆可以估瑜珈或冥想，效果不錯，別一味急著用藥，或是正確就醫，在醫囑下正確服用安眠藥。

針對呼吸中止症的檢查，曹昌堯說，傳統的睡眠障礙檢測檢查需要到醫院睡眠檢查室睡上一晚，常要等排檢查好幾個月，檢查在全身裝上檢查裝置，常常無法完成檢查，中山附醫尊榮醫療中心與大立光旗下的大立雲康科技合作，本月透過直徑5公分的無線記錄器，患者在家就可記錄心律、呼吸、體位變動等生理訊號，上傳到雲端系統透過大數據運算，判讀睡眠障礙指數、類型、成因等，有100人接受新世代睡眠雲檢測。

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