鼾聲震天！男每晚睡不好 1小時「暫停呼吸」85次

2019-03-21 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男子睡覺時鼾聲如雷，起先他並不自覺，但白天精神越來越差，經求醫後才發現原來他患有重度的睡眠呼吸暫停，晚上睡覺平均每小時就會呼吸暫停約「85次」，若暫停時間過長，還可能導致猝死。

據《梨視頻》報導，山東一名李姓男子19日求助醫生，他因為晚上睡不好，白天上班都提不起精神，連開車都很想睡，經過醫生診斷，才發現他患有重度的睡眠呼吸暫停，整個晚上睡覺時，平均每小時就會出現約「85次」的呼吸暫停和低通氣。

醫生表示，雖然在呼吸暫停的過程中，李男並沒有醒過來，但此時他已經從深度的睡眠狀態轉換成淺睡眠，整夜頻繁地出現這種狀況，就會導致病人白天嗜睡。

醫生強調，睡眠呼吸暫停會導致全身器官都處於在一個低氧的環境下運作，此時若呼吸暫停的時間過長，很可能會造成猝死。患者若是因肥胖而導致患有睡眠呼吸暫停，建議接受減重治療，若是口腔或鼻炎引起的，則可藉由藥物來改善。

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