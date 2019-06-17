台南秋行軍蟲5例殺光光 明天第二階段強制噴藥

2019-06-17 20:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕秋行軍蟲疫情全國蔓延，行政院農業委員會今日召開全國視訊會議，南市副市長許育典率領農業局團隊，配合同步與各縣市進行討論，自明日起進入秋行軍蟲第二階段強制噴藥防治工作。

農委會主委陳吉仲在會中宣布，自明天起全國進入秋行軍蟲第二階段強制噴藥防治，發現秋行軍蟲的通報獎勵1萬元仍維持至6月21日，呼籲民眾若有發現秋行軍蟲蹤跡，踴躍通報。

許育典指出，台南市至6月17日止，查報秋行軍蟲的確診案例有5件，其中5個案場均已完成銷毀工作，為配合農委會後續的強制噴藥防治政策，若有案例請繼續通報，經通報確診案場，配合統一防治進行噴藥，減輕秋行軍蟲為害，避免造成農作物嚴重損失。

南市農業局長李朝塘表示，秋行軍蟲第二階段防治所使用的防治藥劑及雇用人力，農委會會酌予補助，已於第一階段銷毀的案場，農業局亦會全力協助補償農友銷毀期間的損失，將農友損失降至最低。

市府表示，應變小組先前已公告緊急防治用藥，包括賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種產品，有機農田可施用蘇力菌防治。

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