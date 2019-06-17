稻農母湯！ 燒稻殺秋行軍蟲只會增加空污

2019-06-17 17:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕秋行軍蟲侵台來勢洶洶，一週內已發現65處玉米田受害，為防堵蟲蟲危機擴散，政府採取土埋與焚燒方式殺敵，各地「狼煙四起」，部分農民認為，秋行軍蟲也會啃食稻作，認為即將收割一期稻有秋行軍蟲卵跟幼蟲可能，應該恢復燒稻，全部殺光。台中區農改場表示，目前未在台灣水稻產區發現秋行軍蟲蹤跡，秋行軍蟲喜愛食用嫩芽類植物，硬殼稻穗與稻梗不利生長，燒稻只是增加空氣污染。

目前遭發現秋行軍蟲疫情災區，政府皆處以就地掩埋或灑上汽油方式滅蟲，不過空氣中也傳出臭味造成空污。彰化有農民認為，既然用火可以防治病蟲害，每年水稻受鑽心蟲（二化螟蟲）、稻熱病等影響不斷，且秋行軍蟲也會吃水稻，建議政府今年應該鬆綁燒稻政策，趁機殺死蟲害。

台中區農改場助理研究員林大淵表示，目前發現秋行軍蟲都在玉米田，因玉米種在旱地，比潮溼稻田更易生存，加上一期稻已進入收割階段，稻穗比玉米嫩芽硬許多，秋行軍蟲難以啃咬恐怕先餓死，稻梗也無營養價值，蟲卵無寄生必要，另外秋行軍蟲亦屬夜蛾類，農民適量防治用藥就能殺死，無需特別燒稻。

台中區農改場副研究員廖君達表示，台灣水稻病蟲害產生，多與氣候、氣流相關，秋行軍蟲跟稻縱卷葉螟屬遷飛性害蟲，燒稻無法解決根本問題，反而增加空氣污染，二化螟蟲雖難治，提早整地就能達到防治效果。

彰化縣政府農業處農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，基於緊急防災需要，農委會與環保署協調，燃燒受感染的動植物，只要通報地方政府環保單位，即可受空污法第90條法律規範保護，不用開罰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法