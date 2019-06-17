秋行軍蟲多處出現成蟲 農委會：要根絕已不可能

2019-06-17 17:05

〔記者林惠琴／台北報導〕在中國造成嚴重農業危害的秋行軍蟲，入侵台灣短短時間，農委會今日卻已證實發現成蟲，截至今日上午，包含在金門、馬祖、澎湖等離島，以及新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣等本島，共計發現21件、55隻成蟲；農委會副主委陳駿季表示，要百分之百根絕已不可能。

現已有成蟲、會飛 沒有所謂方向性

農委會防檢局長馮海東表示，第一代秋行軍蟲來台的生活史週期已近羽化成蟲期，6月8日苗栗發現首例4齡幼蟲，15至17日苗栗大湖陸續發現成蟲；6月10日宜蘭頭城發現終齡幼蟲，依其生活史幼蟲約兩週研判，第二代成蟲已出現。

馮海東指出，經田間查報，6月13日台東鹿野玉米田發現卵塊，15日嘉義東石銷毀田區發現初羽化雄成蟲、澎湖太武民眾通報誘捕到雄成蟲，16日嘉義六腳的銷毀田區發現秋行軍蟲的蛹、花蓮壽豐及新竹關西也捕獲雄成蟲，今日則在苗栗通霄及屏東車城的銷毀田區，誘捕到雄成蟲。

第二階段防疫 強制噴藥作業

陳駿季強調，原本在秋行軍蟲入侵台灣尚未完成生活史前，努力跟時間賽跑、打算用最強力道殲滅，但現在已有成蟲、會飛，沒有所謂的方向性，要百分之百根絕並不可能，明日起第二階段的防疫作業，則是強制噴藥作業，未來將掌握更多秋行軍蟲的資訊，試圖找出共存的方法。

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