桃園再傳2起秋行軍蟲案例 農業局：21日前通報獎金1萬

2019-06-16 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕「蟲蟲危機」今夏來勢洶洶，桃園市繼中壢區發生首件秋行軍蟲案例，新屋區再傳2件秋行軍蟲案例，市府農業局防疫人員16日緊急進行防治作業，除依標準作業程序進行剷除焚燒、挖坑掩埋，同時亦進行周邊施藥防治並管制監控3個月。

農業局指出，桃園農業改良場接獲新屋區這2件秋行軍蟲疑似案例通報，經現場採樣及鑑定為秋行軍蟲。市府防疫人員16日前往現場處理並進行防治作業。

所通報的2處案例中，其中1處為農民自家種植食用玉米，種植面積約300株，防疫人員標準作業程序先行剷除、焚燒，同時進行防治。另1處面積範圍較大同樣也是種植玉米，防疫人員全部除予以剷除外，進行挖坑掩埋作業。掩埋完成後，農業改良場人在田間及周邊進行藥劑防治工作，後續將進行監控3個月，確定無疫情後再解除管制。

農業局表示，為掌握秋行軍蟲防治關鍵期，至6月21日止，若有發現秋行軍蟲幼蟲，請民眾迅速通報「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局LINE@」，「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131，如經防檢局現場勘查確認為自然入侵危害者，將發給獎勵金1萬元。

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