網傳高市計次停車提前2小時免費 交通局：係金A！

2019-06-06 07:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路流傳1張高市交通局公告公文，聲稱路邊、路外「計次」停車格提前2小時免收費！即只收費到晚上8點，許多網友以為是假消息，記者追查後，交通局確認「係金A」確有其事，估計每年市庫將短收2千多萬元。

流傳的公文已公告在交通局網站了，交通局表示，高市路邊、路外「計次」停車格位，收費時間即日起少收2個小時，提早於晚上8點結束收費，市府強調停車收費並非以收益為主，仍以停車秩序為重，「計時」停車格收費時間仍不變，「計次」停車格收費時間，改自上午8點至晚上8點止。

交通局表示，「計次」停車格每日減少2小時收費，是自去年6月就開始試辦，據統計全市共有3萬8千多個路邊平面停車格，其中有2萬3千多個「計次」停車格，原收費時間為上午8點至晚間10點，即日起，改為上午8點至晚間8點收費。

交通局統計「計次」停車格減收2小時停車費，但「計時」停車格仍維持12小時收費時間，是考量高停車需求區域，不宜提早免費時間，以免有車主搶佔或佔用，造成停車位一格難求，影響市民停車權益與效益。

市府強調新措施實施後，市庫每年將短收2千多萬元，畢竟市府並非向民搶錢，停車格收計費主要目的，仍是以停車秩序為主，絕非只在乎稅收，經過1年的試辦，確認路邊「計次」停車格提早2小時停止收費，對停車秩序並不會有任何影響，因此，公告決定提早2小時停止收費。

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