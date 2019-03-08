停車隔天取車時收費規則變了！ 他被多收向消保官申訴

2019-03-08 12:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名孟姓男子近日從台北到新竹市遊玩，在巷弄中找到一處全自動管理系統的平面停車位，原本費用公告每30分鐘收費20元，孟男將車停放整夜，隔天取車時竟發現收費規則更動，改為20分鐘收費20元，等於由每小時40元增加為60元，因現場無人管理，孟男當下只好先付款取車，之後向市府消保官申訴。

新竹市消保官劉興振指出，他實際勘查，發現停車場公告確實由每30分鐘改為每20分鐘收費20元，即使如此，民眾將車輛停放跨夜後，第二日的消費方式儘管有異動公告，計費方式仍應以民眾停放車輛當天所見的公告為主，雖然孟男停車第二日的收費方式有變更，但其停車全程都應以第一日的收費方式計費。

劉興振說，他接獲孟男投訴後，打電話給該停車場管理公司，對方指出，因孟男停車跨日，在繳費時機器已經設定變更收費金額，造成消費爭議，停車場管理公司願意將溢收款退回車主，對造成消費者不便感到抱歉。

劉興振提醒，民眾外出使用停車場前，務必觀察停車場收費規則，不少私人經營停車場收費標準不盡相同，若停留時間較長，採計次或計時收費總價差很大，建議要多考慮、多注意，以免荷包大失血。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/