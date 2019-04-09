免費停車竟淪私人車庫？台南永康路邊停車格要收費了

2019-04-09 10:41

〔記者萬于甄／台南報導〕近期有民眾發現台南永康區部分路邊停車格已開始收費，市府交通局表示，主因永康大橋重劃區、鄰近的平實重劃區許多建案完成，人潮、車輛也跟著湧入，路邊免費停車格卻有遭長期占用的情況，經與地方民眾召開說明會後，決定納入收費，希望提高停車轉換率。

交通局指出，永康今年規劃新增300至500個路邊停車格，主要在大橋重劃區及永康忠孝路一帶，而大橋重劃區的建案陸續完工，雖帶動人潮、車潮的湧入，但地方卻發現免費的路邊停車格時常遭長期占用，甚至有民眾將報廢車輛停放著就不管。

交通局表示，經與地方居民召開說明會後，近期將大橋地區主要交通幹道上的停車格編號，納入收費，除希望提高停車格轉換率外，也養成民眾使用者付費的概念，否則停車格劃再多也始終不夠用。

此外，忠孝路因直達平實營區市地重劃區，又鄰近永仁高中，附近不僅車流量大，又是學生的就學路徑，若無規劃相關停車空間，恐讓學生上下學交通受到影響，近期交通局也劃設不少路邊收費停車格，提供民眾使用。

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