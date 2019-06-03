一條繩一條心！ 宜縣東光國中拔河隊勇奪全國雙料冠軍

2019-06-03 20:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣東光國中801及907班，代表宜蘭縣參加全國各級學校室內拔河比賽，發揮「一條繩一條心」的精神，分別在國女、國男班隊組摘冠，不僅是東光校史上全國拔河賽首冠，也是宜蘭縣首次包辦全國拔河比賽國女、國男班隊組雙料冠軍。

教育部全國各級學校室內拔河比賽，本月1、2日在桃園市國立體育大學舉行，採8人賽制，東光國中如願摘下2座金盃，負責訓練的老師張國強，囊括國男、國女2座最佳教練獎，讓校長陳志勇與全校師生引以為榮。

907班選手張諺民，原訂5月30日跟家人到日本旅遊，為了備戰這次全國賽，放棄出國機會，消息傳到其他選手耳裡，振奮全隊士氣，2隊也不負眾望，順利奪下冠軍獎盃凱旋歸來。

培訓過程中，張國強告訴隊員，拔河運動沒有MVP（最有價值選手），每個隊員必須歷經紮實訓練，上場時團結合作，唯有「一條繩一條心」，才能贏得勝利，最後以實力證明真金不怕火煉。

東光2支男女拔河勁旅，從縣賽到全國賽所戰皆捷，張國強認為絕無僥倖，是一分耕耘一分收穫的最佳寫照。

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