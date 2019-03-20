南投高中女子拔河隊奪冠 景美女中6連霸夢碎

2019-03-20 13:34

〔記者謝介裕／南投報導〕今年全國拔河錦標賽在新北市林口國立體育大學點燃戰火，南投高中及景美女中2大國內女子拔河冠軍隊伍，在16日決賽中狹路相逢，使得此戰更具有「冠中冠」的指標意義，最後南投高中女子拔河隊技高一籌奪冠，也中止景美女中在該項賽事6連霸的美夢！

此次全國拔河錦標賽女子拔河項目，雖然只有3支隊伍參賽，但因南投高中及景美女中均曾獲得世界盃拔河賽冠軍，加上已5連霸的景美女中，能否將連勝紀錄繼續往前推進，更是各界關注的焦點。

儘管在預賽中，南投高中女子拔河隊曾以2比0戰勝景美女中，但16日當天進入決賽時，選手們絲毫不敢大意，並與教練細心討論戰術，比賽一開始，景美女中立刻發動攻勢，但因南投高中早已做好防守準備，在順利擋下對方第一波的強攻後，也抓準機會反攻而順利拿下第1局。

隨後，景美女中在第2局更改策略，不再一味強拉進攻，使得比賽陷入僵持戰，更考驗雙方體力、耐力等各方面技巧，不過，景美女中因不慎有選手屁股著地陷入犯規的危機，南投高中見機不可失進攻，終於再下一城，以全勝之姿戰勝景美女中，更顯得難能可貴。

南投高中校長巫春貴、教練江明道表示，該校女子拔河隊共有15人，以1、2年級學生為主，為了戰勝拔河界女子霸主景美女中，每位隊員繃緊神經接受嚴苛的訓練，甚至連手指、手掌不慎受傷流血，也都咬著牙、纏起紗布繼續訓練，簡直把「吃苦當吃補」，因為隊員們知道要從5連霸的景美手中獲得勝利並不容易，唯有努力才有收穫、唯有堅持才有希望，如今她們做到了，戰勝心目中的巨人─景美女中，之前一切的辛苦努力及付出都是值得！

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