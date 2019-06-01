全力「抹黑」！ 二水黑泥田拔河 6月8日歡樂登場

2019-06-01 18:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕來拔河囉！濁水溪沿岸農田盛產黑泥，帶有肥沃養分，富庶農民經濟，彰化縣二水鄉源泉地區居民感謝大自然賦予獨特資源，舉辦「黑泥田拔河比賽」，今年邁入第二屆，今日在源泉社區活動中心舉行活動行前記者會，吸引不少民眾先來試玩，踩在黑色水田上，一不小心就踩滑，跌入黑泥裡，不分老少玩得不亦樂乎，活動將在6月8日正式登場。

二水黑泥田拔河比賽去年首度舉辦，獲得熱烈迴響，今年在水保局支持下盛大舉辦，邀請農村武裝青年等歌手表演，也與彰化各地地方發展協會合辦創生市集，展售在地產業與文化。

二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭表示，早期農閒之際，農民間互動會在水田上玩起拔河遊戲，可惜傳統未能延續，去年重現傳統獲得鄉親力挺，也獲外界認同，今年再度舉辦，馬上吸引台中、南投、雲林等縣市共32隊社區民眾組團報名。

賴昭旭說，在黑泥田拔河主要是享受過去農村社會相互合作的樂趣，過程中很容易腳一滑，就摔入泥巴水裡，根本不可能全身而退，因此更能感受跟土地的親近，對現代人而言反而充滿驚喜，現場除了拔河區，也設置泥鰍區，讓更多民眾都能一嚐田園樂趣。

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