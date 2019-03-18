三星國中「繩力女超人」發威！2年來只有第一 沒拿過第二

2019-03-18 23:29

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星國中女子拔河隊參加全國拔河錦標賽，8戰全勝，摘下國中女生組冠軍，完成3連霸，陣中的「繩力女超人」最近2年四處征戰，只有第一沒有第二，為一圓國手夢，吃苦耐勞展現過人拚勁，要締造屬於她們的一頁傳奇。

三星國中女子拔河隊員，以三星國小拔河選手為班底，小五起接受培訓，國中畢業後，爭取加入台北市立景美女中拔河隊，終極目標是成為國手，平均一天訓練3小時，賽前犧牲假期集訓，經過鋼鐵般的磨練，個個練成女力士，2017年3月至今，光是3屆全國拔河錦標賽，就連贏20多場次，尚未嘗過敗績。

今年全國拔河錦標賽在國立體育大學比賽，國女組有7隊參賽，每隊都是各縣市頂尖好手，歷經3天鏖戰，17日進入決賽，由三星國中封后，校長張煇志大讚「繩力女超人霸氣發威，再為宜蘭爭光」。

張煇志說，三星國中是宜蘭縣拔河運動重點發展學校，體育班有13名拔河專長學生，由教練吳聖賢、陳姿蓉負責培訓，比賽過程中，選手展露力拔山河般的「神力」，各界取其諧音，封為「繩（神）力女超人」，這2年只要上場，金盃非她們莫屬。

三星國中女子拔河隊所向披靡的關鍵，吳聖賢認為，選手因為訓練紮實，擁有好底子，技術面趨於成熟，更重要是，每人都有國手夢，為了實現夢想，訓練時不怕吃苦，每次比賽全力以赴。

談到未來抱負，選手希望國中畢業後，進入景美女中拔河隊銜接，有朝一日當國手，在國際賽事披金戴銀為國爭光。

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