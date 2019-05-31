大坑步道驚傳竄出眼鏡蛇 吐信、昂起嚇壞山友

2019-05-31 10:22

〔記者許國楨／台中報導〕夏季到來，到台中大坑山區登山的山友陸續發現蛇蹤，最近有民眾在5-1號步道驚見眼鏡蛇竄出，嚇壞一票山友，除將影片Po到群組提醒山友小心防範，市府官方臉書也有相關影片，呼籲民眾勿驚慌，勿挑釁！但出入濃密雜草堆，宜帶登山杖或棍棒「打草驚蛇」，可避免毒蛇咬傷。

據了解，幾年前有不明宗教團體在大坑山區「放生」毒蛇，後果逐漸浮現，不少筍農或果農在竹林及果園發現眼鏡蛇等蛇類，曾有農民在農舍廁所小解，眼鏡蛇就從旁竄出，差點被咬傷；也有筍農清晨到筍園挖筍，一掀開帆布，眼鏡蛇就竄出，吐出蛇信、頸部昂揚，嚇得拿鋤頭反擊保命，頻率多到可怕。

當地民眾為此還動員組隊捉蛇，但已經好一陣子未再聽聞突然出現毒蛇訊息，未料今年入夏後又有山友反映陸續發現蛇蹤，尤其最近更有山友在網路社團留言，表示前兩天在5-1號步道約400公尺處驚見毒蛇，定睛一看發現蛇的前身昂起，頸部擴張成前後扁平狀，一看就是有毒的眼鏡蛇。

熱心民眾為此還拍下影片提醒山友小心防範，盡量不要進入步道外的草叢，而市府觀旅局的官方臉書昨天也有相同影片，提醒勿驚慌，勿挑釁，請大家小心，也尊重蛇類棲息地，才能和平共處；同時提醒民眾在炎熱季節，蛇類通常會躲進蔭涼地區，穿著涼鞋、衣物、涼帽時應注意防備可能有毒蛇棲息。

另勿輕易嘗試去捕捉蛇類或逗蛇玩，在未經詳細審視前，切勿將手伸入中空之林木、石洞或翻動石塊，而出入濃密雜草堆，宜帶登山杖「打草驚蛇」，可避免毒蛇咬傷。

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