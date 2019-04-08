眼鏡蛇對戰狗老大… 一記「鎖喉功」敗逃

2019-04-08 08:22

〔記者謝介裕／南投報導〕清明過後，天氣逐漸炎熱，蛇類在野外活動也較頻繁，近來南投縣地方群組熱傳一則狗、蛇「撕殺」影片，引發網友關注及討論，最後落單的眼鏡蛇因敵不過大小黑狗聯手，慘遭狗兒使出的鎖喉功「伺候」才落敗。

影片一開始，一條眼鏡蛇闖入民宅騎樓，被看家護院的大黑狗率先查覺發現，隨後，雙方繃緊神經，彼此對望迂迴戒備、對峙，以便找到最佳的攻擊點，此時，小黑犬見狀，也火速加入戰局，使得眼鏡蛇在寡不敵眾情況下，最後落荒而逃。

南投縣消防人員表示，儘管有的網友大讚大小黑狗不只是「忠狗」，更以「打蛇捉賊親兄弟」形容其英勇，但建議民眾不管是家犬或寵物貓，一旦與眼鏡蛇等毒蛇「不期而遇」時，雙方很容易出現兩敗俱傷，建議飼主可將貓狗先帶離現場，解除陷於危險的局面。

據南投縣消防局資料顯示，縣內去年受理捕蛇的件數，4至6月，合計約850件，與7至9月夏季期間，合計約900件，相差無幾，顯示異常氣候下，蛇類出沒誤闖民宅已無季節性分別，原因可能也與南投山高水深的地理環境有關，還好絕大多數是無毒的錦蛇。

南投縣府農業處副處長林美珠指出，去年7月起，縣內捕蜂業務已委外辦理，捉蛇方面因講究時效性，且比蜂更具立即性危險，目前仍由消防局負責，至於蛇類捕獲後的暫置場所、野放等後續工作，以及消防人員所須捉蛇器材、裝備等相關經費，則由農業處全力協助提供，換言之，農政及消防單位在捕蜂業務方面已「分家」，但捉蛇方面仍是「分工合作」，共為守護民眾居家安全盡分心力。

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