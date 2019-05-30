修正大學校長遴委會辦法 潘文忠：大學自主也要自我課責

2019-05-30 21:09

〔記者林曉雲／台北報導〕台大、陽明等國立大學校長遴選之前發生重大爭議，教育部預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」，強化校長候選人資格審查機制、候選人擔任重要職務之資訊揭露，以及校長遴選委員會委員利益迴避與自律規範，並明確劃分校務會議與遴委會間之權責。教育部長潘文忠今天下午說，校長是大學領導者，校長遴選仍是回歸大學自主，但也期許大學要自我課責，校長遴選委員會發生爭執，必要時提到校務會議去決議。

近年陸續發生大學校長遴選爭議，台大校長遴選委員會選出管中閔為校長，但有一群台大教授質疑遴選程序不公平，管未揭露擔任台灣大哥大公司獨立董事，和擔任台大校長遴選委員的台灣大副董蔡明興之間，有應迴避而未迴避的重大爭議，教育部和法務部等組成跨部會小組釐清爭議，要求台大應該要重啟遴選程序，但台大遴委會拒絕，台大告教育部，循行政訴訟之途解決，爭議歷經3位教長潘文忠、吳茂昆及葉俊榮，在行政院訴願會尚未作出決定之前，葉俊榮卻無預警「勉予同意」放行管中閔上任台大校長。

教育部草案第8條規定，為避免影響遴選之公正性，增訂遴委會委員及候選人同時擔任同一營利事業董事或監察人，應經遴委會確認後解除職務，並明定遴委會委員與候選人間如有本辦法規定應揭露之關係，應提遴委會討論，作成是否解除委員職務或迴避之決議。至遴委會委員有應解除職務之事由而未解除職務，或有具體事實足認遴委會委員執行職務有偏頗之虞者，教育部得以書面舉出其原因及事實，請遴委會議決解除其委員職務；候選人或遴委會委員並得以書面舉出其原因及事實，向遴委會申請解除其委員職務。被議決或申請解除職務之遴委會委員，對於該議決或申請得提出意見書。

潘文忠說明，修改草案是要使大學校長遴選更往專業的方向發展，包括辦理程序、相關資訊透明、協助成立專案小組認定人事或法規爭議等，且針對迴避訂出明確規範，以避免應迴避而未迴避；基於大學自主，遴選委員會原本是來自大學校務會議的授權成立，萬一校長遴選發生長期爭議，可能會影響校務，不利於學校發展和學生受教權，在回歸大學自主的前提下，草案也明訂一旦遴選委員會產生爭執，必要時可提到校務會議去決議。

對於校長遴選委員聘任，草案對單一學校限制連任一次為原則，潘文忠表示，兩任也可以做16年，並不短，宜讓學校有機會聘請各界社會賢達參與遴選，從校務發展來說是有利的，而遴選委員也可以為不同學校服務，其經驗也不會被忽略，草案重點是要建立公開透明的遴選程序和制度，發生無法解決的遴選爭議，也不是由教育部建議處理，大學必須要自我課責。

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