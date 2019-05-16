和教長談台灣教育困境 網紅鍾明軒影片被讚爆：超有意義

2019-05-16 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕網紅鍾明軒日前批評台灣教育相當「失敗」，填鴨式教育讓學生失去個人特色。教育部長潘文忠得知後，特地邀請鍾明軒到教育部談更多對於台灣教育的看法。許多網友看完後都覺得感動，認為影片充滿意義，「台灣教育真的需要好好改革」。

鍾明軒今天（16日）在臉書上PO出他與潘文忠的談話影片，影片中他向潘文忠建議，台灣教育應加強「性別教育」，因為小時候就常因為他的性別氣質，遭到同學霸凌，而鍾明軒認為會有霸凌出現，就是因為霸凌者「不了解」。另外，鍾明軒也說，台灣家長非常推崇「補習文化」，但這會縮限孩子挖掘自己的興趣，若能多舉辦「家長座談會」和家長溝通，或許能有所改善。

潘文忠聽完鍾明軒的看法後感到認同，他表示，過去我們的確常用一致性的標準，來衡量每個孩子，但這個想法現在應該要有轉變，「老師、學校，甚至是家長，都應該要看到每個孩子的差異」。

「我自己對教育的主張，就是要回到以『學生』為主題」，潘文忠說，他們有個方案叫「青年儲蓄教育」，學生高中畢業後，若決定要先去職場發展、尋找興趣，教育部會幫忙媒合，這個概念就是要讓學生找到自己的興趣，「當孩子自己找到了自己的真愛，根本不用家長每天去逼迫孩子應該做什麼」。

許多網友看完影片後都當感動，紛紛留言說，「好有意義的影片」、「支持性別教育」、「潘部長好有親和力，真正傾聽人民的聲音」、「透過這樣的方式認識一些官員，真的可以互相理解更多」、「尊重每個孩子的獨特性」、「台灣教育真的需要好好改革」。

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