遴選校長人選遭退回 高教產夜襲遴選會場抗議韓市府

2019-03-21 21:14

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市教育產業工會（高教產）成員夜襲校長遴選會場，抗議市府退回遴選委員人選，並可能欽點校長。

抗議人士由高雄市教育產業工會（高教產）理事長鄭穎聰、總幹事林孟楷率領，今晚前往遴選會場鳳翔國小舉牌「反威權、反欽點」，並高喊教育要民主、教師要自主等口號，抗議新市府拒絕推薦人選，並將4席名額減成2席，打破高教產推派往例。

教育局長吳榕峯也在會議現場，並與抗議人士溝通，承辦人員與抗議者爆發短暫口角，所幸沒有肢體衝突。

鄭穎聰說，工會由1萬8千多名教職員組成，陳菊市府時代尊重團體推派成員，新市府不但將教師代表席次縮減成2名（國中、國小各1名），還拒絕勾選推薦人選，「難道要教育局欽點名單，才能參與遴選？」

韓國瑜於競選期間曾簽署工會教育訴求，此舉違反「校長遴選應依法辦理，尊重學校家長代表和教師代表參與權」內文，而本屆遴選家長、老師浮動代表尚未設立，教育局卻刻意不勾選鄭穎聰（國小）與林孟楷（國中）代表。

抗議成員指出，刪減席次反映校方拒絕不適任校長聲量，並可能包庇不適任行為，且拒絕體制外監督，校長人選就挑軟柿子吃，欽點己方人馬。

教育局表示，國中小校長遴選委員會依法採「推薦制」，由各界推薦人員遴聘，不適任得於備選推薦遞補更換，而教育部母法與行政慣例，並無規定應由教師會、校長協會或家長協會之理事長擔任委員規定。

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