韓國瑜比喻民進黨「像妖怪」 網轟：先看看自己吧

2019-03-21 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天（21日）提及2020年總統大選時，接續昨天談到民進黨可能會推出「蔡賴配」的話題，竟稱民進黨「像妖怪」，被網友砲轟「你才像」。

韓國瑜今天面對媒體提問，對賴清德領表參加民進黨2020年總統大選發表想法，他認為，民進黨的整合能力十分厲害，因此，未來的總統候選人組合會透過機制來協調，但他隨後提到，無論綠營內部有多紛亂，「你會發現他像個妖怪」。

韓國瑜比喻，民進黨的手臂如果被砍掉，隔天1條新的手臂又長出來了，把腦袋砍掉也是一樣，第2天就又有新的腦袋長回來，因此，目前綠營黨內初選看似殺到刀刀見骨，有如血海深仇、永世不得重修舊好，但隔天卻又和好如初了，他以此呼籲國民黨，要藍營認清綠營並沒有分裂可能性，必須小心謹慎。

不少網友們認為韓國瑜的發言有失風度，紛紛留言批評說，「韓國瑜長的跟X頭一樣」、「你還真以為你是神阿？美見肖」、「假鬼假怪愛唬爛，能騙能賴愛作秀」、「被妖怪說像妖怪真是情何以堪」、「你也是妖怪啊，只是你不承認而已」、「國民黨的有資格講別黨像妖怪喔，那你們黨不就是千年老妖精了」。

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