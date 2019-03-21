國民黨拋「協調」代替「初選」朱立倫反嗆：有這一招嗎？

2019-03-21 16:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選方式再度變動，國民黨組發會主委李哲華昨受訪時，拋出透過中常會決議以「協調」代替「初選」的構想，表態參選總統的前新北市長朱立倫今連反問2次：「有這一招嗎？」黨的制度是有徵召，但要徵召就大大方方徵召，要初選就公公平平初選。

朱立倫今到廣播節目錄音，會前受訪時被問到國民黨總統初選制度，朱立倫強調，國民黨現在最重要的是早一點定案，要徵召就大大方方徵召，要初選就公公平平初選，如果大家覺得要徵召高雄市長韓國瑜，那他也全力支持，不求任何位置。

朱立倫強調，要初選就展開初選機制，有意願都來參加，總是拖不是好辦法，尤其是中間這制度千萬不要讓民眾看不懂，沒有什麼徵召式的初選或初選式的徵召。

媒體詢問，黨中央打算採用協調式初選，是否能夠接受？朱立倫則連2次隔空反問黨中央：「有這一招嗎？」這樣就太對不起其他好多位有意參選者，包含有表態過的台北市議員羅智強、孫文學校總校長張亞中、前台北縣長周錫瑋，「明天說不定多10位出來。」

對於近期藍綠陣營的各項民調，朱立倫表示，英系跟獨派兩邊現在應該在做民調大戰，他沒什麼好評論，英系做可能是「蔡賴配」或蔡總統贏﹔獨派做一定是前行政院長賴清德所向無敵，答案不用做大家大概都知道，他們兩位照他們目標做就好了。

朱立倫說，民調都是參考，他最近也看過至少5份民調，基本上他都是部份領先台北市長柯文哲，有些民調則要做參考，他會尊重，繼續努力，繼續加油。

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