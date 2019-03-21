被小英酸「快把辦公室還給海洋局」 韓國瑜這樣回應…

2019-03-21 17:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今天向高雄市長韓國瑜喊話，請他專心市政，盡快把辦公室還給海洋局。韓國瑜回應說，謝謝蔡總統關切，如果他關心高雄市的海洋局同仁的話，不妨更要關心高雄城市發展，只用小牙籤鑽、失去總統高度與格局。

總統蔡英文今天到民進黨辦公室領表登記總統初選，先發表簡短談話及接受媒體提問，被問到對高雄市長韓國瑜看法、民進黨最終會上演大團結戲碼、端出「蔡賴配」的看法，蔡英文要韓國瑜多花時間專心市政，還酸他盡快把辦公室還給海洋局。

韓國瑜聞訊回應說，如果蔡總統關心海洋局同仁，不妨更關心一下高雄整個這個城市的發展，高雄南台灣需要一個國際大機場，希望蔡總統聽得見；高雄需要創造出一個自由經濟貿易區，讓高雄的經濟脫胎換骨，希望蔡總統聽得見；高雄需要一個專屬的石化區，希望蔡總統聽得見；高雄的財政困難到全台灣最貧窮的第一名，希望蔡總統聽得見；高雄的小孩子、老年人生活在空氣污染非常嚴重的區塊，希望蔡總統聽得見。

韓國瑜說，不要該聽都沒聽到，只用小牙籤往裏頭鑽，失去了總統的高度跟格局，非常的遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/