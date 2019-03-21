韓粉又威脅對家人不利！名嘴大怒：無差別告死你們

2019-03-21 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴王瑞德今（21）日在臉書上爆料，高雄市長韓國瑜的粉絲們，竟然使用對付另一位名嘴的方式，揚言威脅王太太的人身安全，王對此火冒三丈，要大動干戈「無差別告死你們！」

王瑞德於貼文中痛批韓粉們「無恥」，先前已經對名嘴黃光芹使出辱罵、恐嚇的伎倆，現在竟然將這招施展到王太太身上，因此決定「那我們夫妻就一起告」，王認為韓粉們太過輕忽社會上的正義力量，目前針對涉及妨害名譽的韓粉們均提出司法訴訟。

王瑞德提到，就連台北市長柯文哲的粉絲們也有涉及非法言論攻擊，他透露自己告了兩波柯粉與一波韓粉，接下來會對第二波韓粉提出告訴，但違法韓粉的數量與柯粉相比之下，人數多出三倍之多，王怒道，無論網友們要當誰的粉絲，只要無的放矢、惡意攻訐，就如同「吸了白粉」，全部都要付出代價。

王瑞德聲明，只要惹到自己，是誰的粉絲都不重要，妨害名譽提告數量會按照辱罵言論總量計算，每件官司都會要求賠償20萬元，他呼籲韓粉們不要挑戰自己的底線，否則「老子陪你玩」。

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