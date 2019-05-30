要老師分享招生貼文 計入年終點數 工會批：把老師當網紅

2019-05-30 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕中華醫事科技大學遭爆要求教師臉書好友需達500人以上，還要老師透過個人臉書分享學校招生消息，計入招生點數，換成年終獎金發放。

據全國私校工會提供的文件指出，該校教師個人績效計算方式包括年度評鑑分數、招生績效點數、院長及系主任評分，最終這些分數高低將會影響年終獎金。

其中「招生績效點數標準」提到，教師臉友有500人以上，每轉發一則華醫粉絲團貼文，就能獲得5點。學校還為此做了「教師個人臉書粉絲團網路行銷紀錄表」，規定1.臉書個人朋友數須達500人以上2.每月分享當月學校上傳的文章或訊息，且不得重複分享3.因有些文章有時效性，不得跨月分享。然後將截圖收集交給審核者，就能申報招生點數。

私校工會指出，華醫要求教師充當「網紅」、上臉書行銷學校已行之有年，以前只要求教職員上學校臉書粉絲團按讚，列入年終獎金作加分參考，今年卻變本加厲，要求教職員在個人臉書分享學校的公關文，引發校內許多教職員質疑，「教師有義務提供個人臉書來行銷學校嗎？臉書行銷的業績標準是什麼？為什麼學校不敢公開年終績效獎金發放標準和辦法呢？」

工會認為這樣的行為已經侵犯個人私領域，是不尊重教師專業與尊嚴的做法。呼籲華醫應停止類似過度動員教師從事招生活動的措施，年終奬金發放標準和辦法應經校務會議通過並公告給教職員知道。教育部也應注意私大過度動員教師從事招生活動影響教育品質的問題，而家長和學生也要思考判斷，對於派出大量教師從事招生宣傳活動的學校是不是值得就讀的學校？

校方回應：網路行銷很重要，鼓勵但不強迫

據《聯合報》報導，該校主秘孫逸民回應，現在教師都要出去招生，且因為網路行銷很重要，希望鼓勵教師多在網路行銷學校。他強調，絕對不會強迫或懲處，校方也絕對不可能將臉書行銷作為年終獎金的核發標準，年終獎金仍會以教師評鑑為主。

教育部則說，學校年終獎金發放辦法不需報部，如相關辦法校內程序完備，教育部原則上予以尊重。不過依照大學法，對於教師之評鑑與考核，應以教學、研究、輔導、服務成效為依據，以臉書粉絲團分享則數作為考核依據恐怕不妥，認為學校宜再評估其妥適性。

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