為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    獨家》新竹建商被詐6500萬！銀樓公會急發公告追71條「UBS金條」

    2026/06/03 10:06 記者黃美珠／新竹報導
    銀樓公會主動發布「通緝」涉案金條，協助警方辦案。（擷取自網路）

    銀樓公會主動發布「通緝」涉案金條，協助警方辦案。（擷取自網路）

    今天全國銀樓同業公會發出一份讓人震驚的「海捕」公告，因為1名邱姓建商上個月在新竹被騙至少6500萬，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付。由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，所以為了幫忙警方破案，全國銀樓同業公會接獲新竹市銀樓業者求助後，發出通報，揪結所有同業力量，要幫警方打詐。

    「UBS金條」由瑞士銀行發行 高規格品質保證

    業者們透露，這起詐騙案被害人是新竹某邱姓建商，他疑因被說動嘗試新興投資而被詐騙，有單據可考的被害金額就高達6500萬，實際損失還待釐清。

    前述失金都由被害人親自面交，其中1700多萬，他用買自新竹市某銀樓的71條UBS金條交付給車手，受損金額之大，主要是詐團分批與他周旋，研判被詐時間超過半年。

    銀樓業者說，UBS金條本身因做工精細，不是一般銀樓的工具就能鎔掉，再加上它的頂級保證和全球流通性地位，一般銀樓就算收到後也不會輕易鎔掉重鑄，所以便成為檢警專案小組追贓的重要關鍵。

    涉案的銀樓業者疑似為了自清，避免捲入這起詐騙案件，因此透過同業公會在網路上發布海捕這71條金條的「通緝書」，詳列至少8種金條或是條塊等規格，當中有明確序號的就有近50件。通告上請所有公會會員一旦收到涉案金條後立刻核對庫存，只要是相同序號的就立刻停止交易，並通報警方。公會甚至還把承辦員警的名片、單位和連絡電話公告全國周知。

    新竹縣新埔警分局表示，全案因屬重大詐騙事件，已經列管由刑事局接手報請新竹地檢署指揮偵辦中，因涉及偵查秘密，無從回應。但呼籲有相關訊息、線索者，可以（03）588-2434跟新埔偵查隊聯繫。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    銀樓公會發布金條「通緝令」，要所有會員注意涉案的UBS金條序號，協助警方偵辦詐騙案。（擷取自網路）

    銀樓公會發布金條「通緝令」，要所有會員注意涉案的UBS金條序號，協助警方偵辦詐騙案。（擷取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播