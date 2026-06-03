獨家》新竹建商被詐6500萬！銀樓公會急發公告追71條「UBS金條」

銀樓公會主動發布「通緝」涉案金條，協助警方辦案。（擷取自網路）

今天全國銀樓同業公會發出一份讓人震驚的「海捕」公告，因為1名邱姓建商上個月在新竹被騙至少6500萬，其中1700多萬是用71條具有編號的UBS金條交付。由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，所以為了幫忙警方破案，全國銀樓同業公會接獲新竹市銀樓業者求助後，發出通報，揪結所有同業力量，要幫警方打詐。

「UBS金條」由瑞士銀行發行 高規格品質保證

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業者們透露，這起詐騙案被害人是新竹某邱姓建商，他疑因被說動嘗試新興投資而被詐騙，有單據可考的被害金額就高達6500萬，實際損失還待釐清。

前述失金都由被害人親自面交，其中1700多萬，他用買自新竹市某銀樓的71條UBS金條交付給車手，受損金額之大，主要是詐團分批與他周旋，研判被詐時間超過半年。

銀樓業者說，UBS金條本身因做工精細，不是一般銀樓的工具就能鎔掉，再加上它的頂級保證和全球流通性地位，一般銀樓就算收到後也不會輕易鎔掉重鑄，所以便成為檢警專案小組追贓的重要關鍵。

涉案的銀樓業者疑似為了自清，避免捲入這起詐騙案件，因此透過同業公會在網路上發布海捕這71條金條的「通緝書」，詳列至少8種金條或是條塊等規格，當中有明確序號的就有近50件。通告上請所有公會會員一旦收到涉案金條後立刻核對庫存，只要是相同序號的就立刻停止交易，並通報警方。公會甚至還把承辦員警的名片、單位和連絡電話公告全國周知。

新竹縣新埔警分局表示，全案因屬重大詐騙事件，已經列管由刑事局接手報請新竹地檢署指揮偵辦中，因涉及偵查秘密，無從回應。但呼籲有相關訊息、線索者，可以（03）588-2434跟新埔偵查隊聯繫。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

銀樓公會發布金條「通緝令」，要所有會員注意涉案的UBS金條序號，協助警方偵辦詐騙案。（擷取自網路）

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