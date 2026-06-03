通勤族哀號！台鐵號誌故障 基隆多班次列車誤點

台鐵基隆站今天一早號誌故障，上班尖峰時段多班次誤點。（民眾提供）

台鐵基隆火車站與三坑站間的成功路平交道號誌，在今天上午7點多故障，基隆站上班尖峰時段，有多班次列車誤點20分鐘不等，不少通勤族趕上班，急忙改乘客運，一直到上午8點多才陸續恢復中。

據指出，今天早上7點多火車都沒有準點開，有的延誤20分鐘左右，上午7時55分區間車直到8時07分才發車，台鐵人員掛出告示牌，指基隆火車站與三坑站間號誌故障，造成北上、南下列車延誤。

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基隆站表示，7點14分1131次下行的區間車在七堵站開車之後，發現號誌有異常狀況，導致平交道遮斷器連動影響，立即通知了電務的號誌單位查修，成功平交道改人力管制。大約7點45分到50分之間，排除故障，造成多班列車延誤，後續平交道現場由路警維持秩序，設備狀況觀察中。

台鐵基隆站今天一早號誌故障，上班尖峰時段多班次誤點。（記者盧賢秀攝）

台鐵基隆站今天一早號誌故障，上班尖峰時段多班次誤點。（記者盧賢秀攝）

基隆成功平交道號誌受影響。（記者盧賢秀攝）

基隆成功平交道號誌受影響，改以人力指揮。（記者盧賢秀攝）

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