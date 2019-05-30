代理代課教師近4萬人 教育部「人才庫平台」獎勵媒合

2019-05-30 18:07

〔記者林曉雲／台北報導〕目前各國中和國小代理教師2萬6767人，代課教師人數1萬2052人，108新學年即將8月開始，教育部國教署為鼓勵更多學校及人員運用「國中小代理代課教師人才庫平台 」，也吸引更多代理代課教師求職者使用，今年6月至9月合計4個月期間，每月辦理一次「媒合與線上登錄履歷激勵活動」，送出智慧手環等獎品作獎勵。

教育部國教署科長蔡宜靜說，教師透過國中小代理代課教師人才庫平台「登錄履歷」或發出「我要應徵」且學校同時發出「面試通知」者，該筆媒合履歷於該月份即具抽獎資格，獎品包含餐券、智慧手環、超商禮卷及3C產品；而學校於活動期間，至平台「發布職缺」或發送「面試通知」且教師同時發出「我要應徵」者，這筆媒合通知也取得當月份抽獎資格，獎品包含碎紙機、護貝機、收納車、投影機及投影布幕等。

科長蔡宜靜說，為協助有志從事教職人員迅速找到國中小代理代課教師職缺，並協助學校簡化行政作業，教育部建置「國中小代理代課教師人才庫平台」，於104年7月15日正式上線，提供教師及學校雙向互動式媒合服務。107學年度代理代課教師甄選期間，前後共有約3600多個國中小代理代課教師職缺公告於該平台，提供學校及應聘教師「人求事」、「事求人」之雙向訊息媒合。

另外，為使國中小代理代課教師人才庫平台媒合功能更完善，教育部國教署在平台任教地區選單，增列5所海外台灣學校及3所中國台商學校，協助海外台灣學校及台商子女學校招聘代理代課教師；並於平台入口網上新增「教學支援人員」之入口選項，進一步協助教育現場招募具特定專長的教學支援人員，教師如在「國中小代理代課教師人才庫平台」已建置帳號，欲參加新增教學支援人員招聘，僅需補填教學支援人員新增相關資料，即可搜尋所需資訊。

除了「國中小代理代課教師人才庫平台」及「教學支援人員教師人才庫平台」，教育部國教署另建置有「公私立幼兒園人才庫平台」，協助老師可以迅速找到所需的學校單位，而學校單位也能透過不同人才庫平台，找到所需師資。

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