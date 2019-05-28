科技災防 民眾第一時間收到簡訊最有感

2019-05-28 14:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕921大地震20週年、莫拉克88風災10週年，第二期災防應用科技方案今天舉行成功發表，行政院副院長陳其邁表示，如何讓民眾更即時收到資訊和科技災防與產業連結將是三期重點。而目前科技災防應用上，民眾最有感的就是手機收到地震等災害簡訊推播，災防中心主秘李維森表示，簡訊背後就是跨部會建置的災害情資網系統，目前已經可以提供地震、風災、水災等25項防災資訊。

科技部與災防相關部會今天在台北中油大樓共同舉辦「行政院災害防救應用科技方案第二期」從2015年到2018年的總成果發表會，行政院副院長陳其邁在科技部陳良基部長、災防科技中心主任陳宏宇陪同下，了解過去4年各參與部會和所屬單位的豐富災防科技研發成果。

行政院副院長陳其邁表示，科技在防災的應用服務，對於減少災損、保障國民生命安全來講非常重要，明年開始啟動第三期防災應用科技方案計畫，重點還是會鎖定如何讓民眾有更即時的資訊，另外對於防災科技應用服務的產業相關發展，會落實產業鏈的科研，也是政府努力的目標。

災防中心指出，這次總成果發表會共有3個展示區，包含「成果主題館」、「海報展覽」及「應用成果攤位」，並以921大地震與莫拉克風災為主軸，總結台灣災防工作過去經驗與未來展望，期間也安排有關地震、以及莫拉克颱風重建等議題的專題演講，讓民眾與社會各界了解政府長期持續投入的災防科技研發。

而災防科技應用讓民眾相當有感的就是即時推播訊息到手機，這就是來自災防中心和各單位合作建置的「災害情資網」系統，系統整合各災害業務主管部會的不同資訊，在單一平台呈現，讓中央各單位與各地方政府能快、易、通掌握即時全面性的災害情資，平時可以做好整備工作，災時可以用此平台呈現圖表提供決策使用。

災防中心主秘李維森表示，莫拉克之後中心建立了災害情資網系統，讓民眾在第一時間就能收到相關資訊，現在已經可以提供地震、風災、水災等超過20項的情資，例如今年418地震，配合中央氣象局測報、國家通訊平台等等，就有快速推播簡訊給民眾。

李維森說，去年開始也有跨平台裝置，加入LINE平台，民眾只要加入災防中心官方帳號，就可以收到最即時的資訊，接下來還會發展更在地化、客製化、即時化的內容，並以圖卡方式推播讓民眾一目了然，也會加入更生活化的資訊，例如道路什麼時候修復完成、市話什麼時候可以接通等等。

科技部表示，各部會透過執行災防應科方案，完成的防災科技技術包含各種災害潛勢地圖資料庫、校舍耐震評估、海嘯早期預警系統、土石流觀測技術及自動化警戒水位影像辨識等、地震監測預警網路、火山監測綜合資訊、輻射災害情資模擬、中央與地方情資整合研判及災害情資社群推播等。

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