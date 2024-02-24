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撐過24小時！彰化3姊弟被撞2命危 9歲妹妹聽到父親呼喊心跳波動

彰化三姊弟的父親到醫院探視兩個女兒，呼喊小女兒名字時，小女兒心跳有出現波動。（民眾提供）

彰化三姊弟的父親到醫院探視兩個女兒，呼喊小女兒名字時，小女兒心跳有出現波動。（民眾提供）

2024/02/24 12:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化3姊弟被休旅車撞擊造成2人命危，服刑中的父親昨晚到醫院探望2姊妹，在彰基醫院急救的9歲妹妹聽到父親的呼喚，心跳出現波動，令醫護人員為之振奮，認為撐過24小時，就是見證生命的奇蹟。秀傳醫院表示，10歲姊姊仍與死神拔河，希望有奇蹟出現！

姊妹倆的父親昨晚分別前往彰基、秀傳醫院探視女兒，呼喊女兒的名字，並為女兒加油。彰基總院長陳穆寬表示，9歲陳姓妹妹因為嚴重的腦部出血與缺氧性腦病變，生命跡象非常不穩定，用了3種最好的升壓劑來維持血壓。但妹妹能夠撐過24小時，讓人見證生命奇蹟，希望能越來越好。

彰基兒童醫院神經外科主任張尚文指出，未來48小時是關鍵，因為妹妹除了雙側氣血胸，最重要的是腦部因為劇烈翻滾，造成瀰漫性軸索損傷，這是腦外傷最嚴重的情況，但只要是小朋友，醫療人員就不會放棄，希望能有奇蹟出現。

彰化秀傳醫院醫師李佳穎指出，10歲姊姊仍在與死神拔河，因為嚴重的腦部損傷，目前仍是最深度的昏迷，也希望奇蹟出現。

彰化縣社會處表示，感謝各界關心陳姓3姊弟，善款捐助已破百萬元，由於醫療費用已由彰基、秀傳醫院全額吸收，並將協助日後復建，縣府也會提供法律資源協助車禍求償等相關事宜，民眾善款會專款專用，依照捐款目的使用。

彰化3姊弟遭撞造成姊妹兩人命危，姊妹感情很好，在學校所畫的姊妹，就是一起手牽手。（民眾提供）

彰化3姊弟遭撞造成姊妹兩人命危，姊妹感情很好，在學校所畫的姊妹，就是一起手牽手。（民眾提供）

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